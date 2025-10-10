توقيف لبنانيّ في روسيا... وهذا ما كشفته التحقيقات

اوقفت السلطات الروسية المدعو ع.ب. في على خلفية تسريب معلومات لإحدى الدول حول العلاقة الروسية الايرانية بكافة جوانبها.

وتبيّن خلال التحقيقات تورط عدد من اللبنانيين أحدهم خبير اقتصادي بنقل معلومات حساسة لتلك الدولة.