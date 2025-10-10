Advertisement

لبنان

توقيف لبنانيّ في روسيا... وهذا ما كشفته التحقيقات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-10-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1427743-638957064773155508.jpg
Doc-P-1427743-638957064773155508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اوقفت السلطات الروسية المدعو ع.ب. في موسكو على خلفية تسريب معلومات لإحدى الدول حول العلاقة الروسية الايرانية بكافة جوانبها.
Advertisement
 
 
وتبيّن خلال التحقيقات تورط عدد من اللبنانيين أحدهم خبير اقتصادي بنقل معلومات حساسة لتلك الدولة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
lebanon 24
10/10/2025 21:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
lebanon 24
10/10/2025 21:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة السنة جثة داخل عربة جنازة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
lebanon 24
10/10/2025 21:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
lebanon 24
10/10/2025 21:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

ايرانية

موسكو

الروس

العلا

ايران

ايرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24