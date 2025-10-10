Advertisement

لبنان

هكذا يتحرّك حزب مسيحيّ قبل الإنتخابات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:43
لُوحِظَ أنّ حزباً مسيحيّاً بدأ يتحرّك باتّجاه حلفائه، من أجل البحث في إمكانية خوض الإنتخابات في لوائح مُوحّدة، لزيادة عدد نواب كتلته النيابيّة، بعدما خاض الإستحقاق الأخير عام 2022 منفرداً، أو مع شخصيّات سياديّة مستقلّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

مسيحي

كاني

"خاص لبنان24"

