هكذا يتحرّك حزب مسيحيّ قبل الإنتخابات

لُوحِظَ أنّ حزباً مسيحيّاً بدأ يتحرّك باتّجاه حلفائه، من أجل البحث في إمكانية خوض الإنتخابات في لوائح مُوحّدة، لزيادة عدد نواب كتلته النيابيّة، بعدما خاض الإستحقاق الأخير عام 2022 منفرداً، أو مع شخصيّات سياديّة مستقلّة.