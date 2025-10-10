خطّطت لتفجيرات واغتيالات لصالح إسرائيل.. تفكيك شبكة تجسس خطيرة في لبنان!

ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو كانت بصدد التحضير لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.

وبنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في .على أثر ذلك قامت العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق ساهمت في إحداها قوة من ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم:

• اللبناني/البرازيلي م. ص

• الفلسطيني إ. ع

• اللبناني ع. ش

• اللبناني أ. غ

وسيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.