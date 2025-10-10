Advertisement

لبنان

خطّطت لتفجيرات واغتيالات لصالح إسرائيل.. تفكيك شبكة تجسس خطيرة في لبنان!

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1427783-638957139805148248.jpg
Doc-P-1427783-638957139805148248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.
Advertisement
 
وبنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية.على أثر ذلك قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم:
• اللبناني/البرازيلي م. ص
• الفلسطيني إ. ع
• اللبناني ع. ش
• اللبناني أ. غ
وسيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.
مواضيع ذات صلة
السلطات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية
lebanon 24
10/10/2025 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
lebanon 24
10/10/2025 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
lebanon 24
10/10/2025 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك شبكة ارهابية وإجراءات مشددة على المعابر
lebanon 24
10/10/2025 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

الجماعة الإسلامية

مديرية المخابرات

المديرية العامة

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24