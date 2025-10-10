سامي الجميّل ينتقد الحكومة: تمديد مطمر الجديدة خضوع للابتزاز

كتب رئيس الجمّيل، عبر منصة "إكس": " نقطة سوداء في عمل الحكومة تمثّلت في إقرار التمديد للعمل في مطمرالجديدة، مستفيدة من غياب وزيرالعدل الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره السعودي في . من المؤسف أن يأتي هذا التمديد دون أي خطوة جدّية باتجاه حلٍّ مستدام، ما يعني أنّ الأزمة ستنفجر مجدداً بعد سنة، إذ إنّ قدرة استيعاب الخلية الجديدة لا تتجاوز السنة الواحدة. يبدو أنّ منطق التأجيل وحلول اللحظات الأخيرة تحت ضغط “النفايات في الشارع”، وهو الأسلوب الذي اشتهرت به “سوكلين” على مدى عشرات السنين، قد تعلّمت منه الشركة الجديدة. مؤسف أن تخضع الحكومة مجدداً لمنطق الابتزاز بدل أن تتجه إلى معالجة جذرية ومستدامة لأزمة النفايات".

