لبنان

بالفيديو... شاهدوا لحظة تدمير إسرائيل لمبنى في جنوب لبنان

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:51
نشر الجيش الإسرائيليّ فيديو، يُوثّق لحظة تدمير مبنى في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان، صباح اليوم.
 
 
وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّه عثر في داخل المبنى، على وسائل قتاليّة لـ"حزب الله".
 
 
 
