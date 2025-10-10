في دمشق.. موفد من جنبلاط يبحث مع مسؤولة أممية ملف السويداء

Advertisement

اجتمع القيادي في خضر الغضبان، موفداً من الرئيس ، بمبعوثة إلى نجاة رشدي في مكتبها في العاصمة .رشدي والغضبان ناقشا مختلف والمستجدات المرتبطة بالأوضاع الراهنة في السويداء، سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وكان تأكيد على أهمية التنسيق مع الحكومة السورية في هذا السياق.كذلك، حضر ملف التحقيق الدولي المستقل على طاولة المباحثات، حيث أبدت رشدي من جهتها ارتياحها لعمل الدولية الخاصة بسوريا في محافظة السويداء والجوار.يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق الدولية ختمت، في اليومين الماضيين، زيارتها الميدانية الأولى إلى السويداء، عقب مناشدات للقيام بتحقيق دولي مستقل بأحداث السويداء الدامية، كان في طليعة المطالبين بذلك الرئيس وليد ، الذي أبرق إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ومفوض حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بسوريا، للدَفع في اتجاه تحقيق دولي شفاف كخطوة أولى لحل أزمة السويداء.