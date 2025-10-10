Advertisement

لبنان

في دمشق.. موفد من جنبلاط يبحث مع مسؤولة أممية ملف السويداء

Lebanon 24
10-10-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1427804-638957170000177859.jpg
Doc-P-1427804-638957170000177859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان، موفداً من الرئيس وليد جنبلاط، بمبعوثة الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي في مكتبها في العاصمة السورية دمشق.
Advertisement


رشدي والغضبان ناقشا مختلف القضايا والمستجدات المرتبطة بالأوضاع الراهنة في السويداء، سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وكان تأكيد على أهمية التنسيق مع الحكومة السورية في هذا السياق.


كذلك، حضر ملف التحقيق الدولي المستقل على طاولة المباحثات، حيث أبدت رشدي من جهتها ارتياحها لعمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في محافظة السويداء والجوار.


يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق الدولية ختمت، في اليومين الماضيين، زيارتها الميدانية الأولى إلى السويداء، عقب مناشدات للقيام بتحقيق دولي مستقل بأحداث السويداء الدامية، كان في طليعة المطالبين بذلك الرئيس وليد جنبلاط، الذي أبرق إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ومفوض حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بسوريا، للدَفع في اتجاه تحقيق دولي شفاف كخطوة أولى لحل أزمة السويداء.
مواضيع ذات صلة
قافلة مساعدات أممية يرافقها فريق من الهلال الأحمر السوري تتوجه الى السويداء عبر طريق دمشق-السويداء (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/10/2025 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يبحث المستجدات السياسية مع سفراء ودبلوماسيين
lebanon 24
11/10/2025 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موفدان للرئيس الفلسطيني في لبنان ونجله "يبحث عن العقارات"
lebanon 24
11/10/2025 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن النازحين والدعم.. ماذا تبلغ لبنان من مسؤولة أممية؟
lebanon 24
11/10/2025 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحزب التقدمي الاشتراكي

الأمم المتحدة

الحزب التقدمي

لجنة التحقيق

وليد جنبلاط

الاشتراكي

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-10
16:50 | 2025-10-10
16:45 | 2025-10-10
16:40 | 2025-10-10
16:32 | 2025-10-10
16:16 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24