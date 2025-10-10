أشهر خطرة ولبنان وغزة في دائرة ترقّب واحدة

كتب طوني عيسى في " الجمهورية": الإشارة التي اعطتها طهران لحلفائها في وغزة واليمن وسواها هي الآتية: دعونا نكسب الوقت بضعة أشهر إضافية، لعلّ المتغيرات الإقليمية الدولية الكبرى تتحقق، وتسمح بالعودة إلى موقع قوي. وهذا ما يفسّر قبول " " بالمرحلة الأولى فقط من خطة تسليم السلاح، أي بجنوب الليطاني حصراً، مع تحديد مهلة لذلك هي نهاية العام الجاري. وأما في المرحلة التالية، فسيكون لكل حادث حديث. وهذا تماماً ما أدركته القوى الأخرى في لبنان، ووافقت عليه ضمناً، ومعها الدولة ككل. وحتى الأميركيون يبدون مقداراً من القبول بهذا الطرح، إذ إنّهم لم يعلنوا اعتراضات قوية على ما يجري. وعلى العكس، قدّمواإلى الجيش وقوى الأمن دفعة مساعدات جديدة ب 230 مليون دولار، ما يؤشرإلى أنّهم ليسوا غاضبين من الموقف اللبناني الرسمي، على الأقل ضمن حدودالمرحلة الأولى. وكذلك، الإسرائيليون ربما لا يزعجهم "تنظيف" جنوب الليطاني من السلاح، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. فهذا مطلبهم الأساسي. ولكن،هم أيضاً يفكرون في تفاصيل المرحلة المقبلة في لبنان. وعلى الأرجح، هم يترصدون ما يجري في غزة اليوم، حيث يطرحون على "حماس" آليات شبيهة جداً بتلك التي وضعوها أمام "حزب الله". ففي الحالين، تسليم السلاح هو الشرط الأساسي. ومن دونه لا شيء يوقف الحرب. طبعاً، "حماس" ترفضت ماماً كما "الحزب" المسّ بالسلاح. وهذا يعني تلقائياً أنّ الحرب لن تتوقف في غزة، كما أنّها لم تتوقف يوماً في لبنان. وبذلك، تبدو غزة ولبنان في دائرة ترقّب واحدة، خلال الفترة المقبلة. وما من أحد يصدّق أنّ الذين وقّعوا الاتفاق هنا وهناك، من الجانبين، مقتنعون بأنّ الحرب انتهت فعلاً. وأولوية الجميع هي الحفاظ على النفوذ، أو الحفاظ على الرأس، في زمن التحولات الكبرى. وثمة من يعتقد أنّ ستتفرّغ مجدداً للبنان، بعدما استراحت نسبياً في غزة. ولكن من الممكن أيضاً أن ينفجر الوضع في غزة مجدداً، فيما وضع لبنان أساساً على كف عفريت.

