Advertisement

لبنان

هذا ما يخشاه سلام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1427983-638957675373205006.webp
Doc-P-1427983-638957675373205006.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر وزاري إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يدرك جيداً أن من واجب الحكومة أن تقدّم مشروع قانون للانتخابات النيابية، أو على الأقل مشروع قانون تعديل للبند المتعلق باقتراع المغتربين، من أجل حسم الجدل الحاصل في البلاد.
Advertisement
أضاف المصدر أن الرئيس سلام مقتنع بحق المغتربين اقتناعاً لا لبس فيه، إلا أنه يخشى أمراً واحداً، وهو ألّا يحظى المشروع بأكثرية الثلثين داخل  مجلس الوزراء، كونه يحتاج إلى هذه الأكثرية لكي يسلك مساره إلى مجلس النواب.
في المقابل، أكد مصدر نيابي أن رئيس الحكومة يفضّل أن تبقى الكرة في ملعب المجلس النيابي، وألا ينتقل الخلاف إلى داخل مجلس الوزراء".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
11/10/2025 13:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
lebanon 24
11/10/2025 13:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
lebanon 24
11/10/2025 13:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
lebanon 24
11/10/2025 13:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

نواف سلام

رئيس سلام

الكرة

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2025-10-11
06:22 | 2025-10-11
05:57 | 2025-10-11
05:54 | 2025-10-11
05:48 | 2025-10-11
05:46 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24