هذا ما يخشاه سلام

Advertisement

لفت مصدر وزاري إلى أن رئيس الحكومة يدرك جيداً أن من واجب الحكومة أن تقدّم مشروع قانون للانتخابات النيابية، أو على الأقل مشروع قانون تعديل للبند المتعلق باقتراع المغتربين، من أجل حسم الجدل الحاصل في البلاد.أضاف المصدر أن الرئيس سلام مقتنع بحق المغتربين اقتناعاً لا لبس فيه، إلا أنه يخشى أمراً واحداً، وهو ألّا يحظى المشروع بأكثرية الثلثين داخل ، كونه يحتاج إلى هذه الأكثرية لكي يسلك مساره إلى مجلس النواب.في المقابل، أكد مصدر نيابي أن رئيس الحكومة يفضّل أن تبقى في ملعب المجلس النيابي، وألا ينتقل الخلاف إلى داخل مجلس الوزراء".