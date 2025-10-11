Advertisement

لبنان

علامات استفهام في مجلس الوزراء؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-10-2025 | 03:15
استغربت مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" طريقة تصرف الحكومة بملف مطمر الجديدة، مشيرة الى ان الحكومة انتظرت غياب وزير العدل عادل نصار عن الجلسة، وسفره خارج البلاد، لتمرير الملف خصوصاً وانه كان من اشد المعترضين على هذا الموضوع، وقاد حملة معارضة في خلال الجلسات السابقة لهذا الموضوع.
ولفتت المصادر الى ان هذا الامر يطرح اكثر من علامة استفهام، خصوصاً وان توسعة مطمر الجديدة لم يشهد اي معارضة داخل الجلسة، ما يشير الى سقوط "ورقة التين" عن العديد من الافرقاء الذين حملوا هذا الموضوع على عاتقهم في السنوات الماضية وتناسوه اليوم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

عادل نصار

لبنان 24

نصار

خاص "لبنان 24"

