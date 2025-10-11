علامات استفهام في مجلس الوزراء؟

Advertisement

استغربت مصادر سياسية متابعة عبر " " طريقة تصرف الحكومة بملف مطمر الجديدة، مشيرة الى ان الحكومة انتظرت غياب وزير العدل عن الجلسة، وسفره خارج البلاد، لتمرير الملف خصوصاً وانه كان من اشد المعترضين على هذا الموضوع، وقاد حملة معارضة في خلال الجلسات السابقة لهذا الموضوع.ولفتت المصادر الى ان هذا الامر يطرح اكثر من علامة استفهام، خصوصاً وان توسعة مطمر الجديدة لم يشهد اي معارضة داخل الجلسة، ما يشير الى سقوط "ورقة التين" عن العديد من الافرقاء الذين حملوا هذا الموضوع على عاتقهم في السنوات الماضية وتناسوه اليوم.