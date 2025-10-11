الحريري والحزب الوطني: تعزيز التواصل والتعاون لحل مشاكل صيدا والجوار

Advertisement

استقبلت رئيسة " " السيدة في فيلا بالهلالية – ، وفداً من " " برئاسة الدكتور ميشال سيقلي، وضم الوفد وليد السبع أعين والمسؤول الإعلامي سامر ، وعدداً من الأساتذة والمسؤولين التربويين والاجتماعيين في المنطقة.وخلال اللقاء، اطلع الدكتور سيقلي أهداف الحزب واللقاءات التي يعقدها مع الفاعليات الصيداوية والجنوبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لمعالجة المشكلات الحياتية والتربوية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في المنطقة.وأثنت الحريري على جهود الحزب الوطني ومبادراته في المجال الوطني والتربوي والتنميوي، مؤكدةً على ضرورة تعزيز التواصل والتشاور لمصلحة صيدا وجوارها، وحرصها على النموذج الوطني الذي تمثله المنطقة.