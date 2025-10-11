Advertisement

لبنان

الحريري والحزب الوطني: تعزيز التواصل والتعاون لحل مشاكل صيدا والجوار

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:40
استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري بالهلالية – صيدا، وفداً من "الحزب الوطني" برئاسة رئيس الحزب الدكتور ميشال سيقلي، وضم الوفد نائب الرئيس وليد السبع أعين والمسؤول الإعلامي سامر زعيتر، وعدداً من الأساتذة والمسؤولين التربويين والاجتماعيين في المنطقة.
وخلال اللقاء، اطلع الدكتور سيقلي الحريري على أهداف الحزب واللقاءات التي يعقدها مع الفاعليات الصيداوية والجنوبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لمعالجة المشكلات الحياتية والتربوية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في المنطقة.

وأثنت الحريري على جهود الحزب الوطني ومبادراته في المجال الوطني والتربوي والتنميوي، مؤكدةً على ضرورة تعزيز التواصل والتشاور لمصلحة صيدا وجوارها، وحرصها على النموذج الوطني الذي تمثله المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24