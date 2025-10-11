25
لبنان
بعد غارات المصيلح.. جنبلاط اتّصل ببري مطمئنا ومستنكرا
Lebanon 24
11-10-2025
|
07:11
photos
0
أجرى رئيس
الحزب التقدمي
الإشتراكي السابق
وليد جنبلاط
اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس النواب
نبيه بري
مطمئنًا ومستنكرًا الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف منطقة
المصيلح
.
وكان الجيش الاسرائيلي شن سلسلة غارات
صباح اليوم
على منطقة المصيلح مستهدفًا منطقة مدنية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.
