بعد غارات المصيلح.. جنبلاط اتّصل ببري مطمئنا ومستنكرا

Advertisement

أجرى رئيس الإشتراكي السابق اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس النواب مطمئنًا ومستنكرًا الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف منطقة .وكان الجيش الاسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة المصيلح مستهدفًا منطقة مدنية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.