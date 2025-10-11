Advertisement

لبنان

بعد غارات المصيلح.. جنبلاط اتّصل ببري مطمئنا ومستنكرا

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:11
أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئنًا ومستنكرًا الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح.
وكان الجيش الاسرائيلي شن سلسلة غارات صباح اليوم على منطقة المصيلح مستهدفًا منطقة مدنية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.
