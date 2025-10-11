جابر: الاعتداءات الإسرائيلية لن توقف جهود لبنان لإعادة الإعمار

Advertisement

أكد وزير المال ياسين جابر، أثناء توجهه إلى للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق ، أن الاعتداء الإجرامي على المدنيين والمؤسسات المدنية في المصيلح لن يثنه عن متابعة جهود إعادة إعمار ما دمرته .وقال جابر: "لقد أكدت لرئيس مجلس الجنوب ولعدد من المسؤولين أن سعي لتوفير التمويل والدعم لإعادة الإعمار مستمر، وسأسعى مع ممثلي الدول الصديقة والشقيقة وكل الجهات القادرة على التمويل لدعم الصندوق التأسيسي الذي أطلقناه مع ، والذي نهدف إلى رفع سقفه إلى مليار دولار".وشدد الوزير على أن "الرد على الاعتداءات يكون بالتصميم على ، وبتمسك أهل الجنوب بأرضهم"، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تعزيز صمودهم ومنح إعادة الإعمار الأولوية القصوى.وأشار جابر إلى محاولته الاتصال برئيس الحكومة لكنه لم يوفق لوجود الأخير في الخارج، مؤكداً أن التعاون بين كل الجهات المعنية أساسي لضمان نجاح خطط إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الجنوب.