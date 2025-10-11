Advertisement

لبنان

جابر: الاعتداءات الإسرائيلية لن توقف جهود لبنان لإعادة الإعمار

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:24
أكد وزير المال ياسين جابر، أثناء توجهه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي على المدنيين والمؤسسات المدنية في المصيلح لن يثنه عن متابعة جهود إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.
وقال جابر: "لقد أكدت لرئيس مجلس الجنوب ولعدد من المسؤولين أن سعي لبنان لتوفير التمويل والدعم لإعادة الإعمار مستمر، وسأسعى مع ممثلي الدول الصديقة والشقيقة وكل الجهات القادرة على التمويل لدعم الصندوق التأسيسي الذي أطلقناه مع البنك الدولي، والذي نهدف إلى رفع سقفه إلى مليار دولار".

وشدد الوزير على أن "الرد على الاعتداءات يكون بالتصميم على إعادة الإعمار، وبتمسك أهل الجنوب بأرضهم"، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تعزيز صمودهم ومنح إعادة الإعمار الأولوية القصوى.

وأشار جابر إلى محاولته الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام لكنه لم يوفق لوجود الأخير في الخارج، مؤكداً أن التعاون بين كل الجهات المعنية أساسي لضمان نجاح خطط إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الجنوب.
الأكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24