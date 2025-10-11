Advertisement

لبنان

جنبلاط دان عدوان المصيلح: لخطوات فعليّة لدول "الميكانيزم" توقف الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:06
دان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط العدوان الإسرائيلي الذي طال منشآت صناعية في مدينة المصيلح، داعياً دول "الميكانيزم" إلى "التحرّك الفوري ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تشكل خرقاً فادحاً للقرارات الدولية وانتهاكاً لسيادة لبنان".
كلام جنبلاط أتى على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة من وفود حزبية وشعبية، من بينها وفد من حزب "الوطنيين الأحرار"، رأسه مفوض الشوف فادي المعلوف، موفداً من رئيس الحزب النائب كميل شمعون، لدعوته إلى المشاركة في المناسبة السنوية لاستشهاد داني شمعون وعائلته وشهداء "نمور الأحرار" في 25 الحالي في كنيسة مار أنطونيوس الكبير في السوديكو.
 
 
كذلك، استقبل النائب جنبلاط أمين سرّ مطرانيّة صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الأب سليمان وهبي.
