Advertisement

لبنان

إلغاء معاهدة الأخوة والتنسيق على جدول البحث اللبناني - السوري

Lebanon 24
11-10-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1428269-638958466514762764.jpg
Doc-P-1428269-638958466514762764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قوبلت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت باهتمام لافت، واتجهت الأنظار إلى مصير الاتفاقات السابقة، أي معاهدة الأخوة والتنسيق والمجلس الأعلى السوري – اللبناني.
Advertisement
وكتب وجدي العريضي في "النهار": طرحت تساؤلات كثيرة خلال الزيارة، منها: هل تُلغى معاهدة الأخوة والتنسيق ومن ضمنها المجلس الأعلى؟ إلا أن اللافت كان تعليق عمله بدل إلغائه، ما ترك تساؤلات عن السبب، إذ لا ضرورة له، والأمور تتابع في القنوات الديبلوماسية بين البلدين، فما خلفية التعليق قانونا؟ هل يكون لفترة أو هناك توجه لاحقا إلى إلغائه من خلال قمة لبنانية-سورية.
 
موسعة بين رئيسي جمهورية البلدين
وقد طرحت تساؤلات كثيرة خلال الزيارة، منها: هل تُلغى معاهدة الأخوة والتنسيق ومن ضمنها المجلس الأعلى؟ إلا أن اللافت كان تعليق عمله بدل إلغائه، ما ترك تساؤلات عن السبب، إذ لا ضرورة له، والأمور تتابع في القنوات الديبلوماسية بين البلدين، فما خلفية التعليق قانونا؟ هل يكون لفترة أو هناك توجه لاحقا إلى إلغائه من خلال قمة لبنانية-سورية موسعة بين رئيسي جمهورية البلدين.
 
وفق ما يُنقل عن الذين واكبوا الزيارة، ستتطرق القمة إلى إلغاء معاهدة الأخوة والتنسيق، وبالتالي تعيين سفيرين في كلا البلدين، لذلك فإن قرار التعليق لم يرق الكثيرين، إذ توقع الجميع إلغاءه نهائيا، فهل من قطبة مخفية في هذا الإطار؟
 
مصدر رفيع في المجلس الأعلى واكب كل ما يجري، قال كإن رئيسه نصري خوري لم يبلغ من الطرفين اللبناني والسوري بشيء، وبالتالي ثمة تعليق من الأساس لعمل لمجلس منذ فترة، فلا رواتب ولا مخصصات، لكن الخارجية السورية أبلغت السفارة السورية في بيروت بقرار التعليق وإبقاء المراسلات بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك قبل وصول الشيباني إلى العاصمة اللبنانية، ما يترك تساؤلات، وبالتالي كان هناك توجه منذ فترة لإعادة هيكلته، وهو ما ينسحب على دول الجوار سوريا الأردن وتركيا والعراق، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يشي بشيء.
 
وكشف المصدر أن الجانب السوري علق عمل المجلس وفق المعلومات الموثوق بها، للتوصل إلى بحث مسألة المعتقلين بالدرجة الأولى، ومن ثم الترسيم البري والعلاقات الديبلوماسية وكل ما يتصل بها، إنما الأساس بالنسبة إلى سوريا هو ملف المعتقلين، لذلك تم تعليق عمل المجلس من دون إلغائه في انتظار المفاوضات السورية-اللبنانية حول مسألة المعتقلين وسواها من الملفات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه .
 
مواضيع ذات صلة
قيومجيان: على الحكومة الغاء معاهدة الأخوة مع سوريا
lebanon 24
12/10/2025 09:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: نرحب بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري ونتطلع إلى الغائه
lebanon 24
12/10/2025 09:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
يزبك: تعليق اعمال المجلس الأعلى اللبناني - السوري يجب ان يُستتبع سريعاً بإلغائه
lebanon 24
12/10/2025 09:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
lebanon 24
12/10/2025 09:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

اللبنانية

منذ فترة

السورية

جمهورية

العراق

الأردن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-12
02:19 | 2025-10-12
02:15 | 2025-10-12
02:00 | 2025-10-12
01:45 | 2025-10-12
01:30 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24