لبنان

لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-10-2025 | 01:45
لفت مصدر أمني متابع للمهرجانات والمناسبات الحزبية كافة الى أنه رغم تخصيص "التيار الوطني الحر" حملة تجييش كبيرة شارك فيها العديد من مسؤولي "التيار" بكثافة في مختلف المناطق وعبر الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، ورغم حصر مساحة الاحتفال في "فوروم دو بيروت" وتقليل عدد المقاعد، جاء الحضور في "قداس ذكرى 13 تشرين الاول 1990"عادياً جداً مع بقاء عدد كبير من المقاعد فارغا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24