لبنان
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-10-2025
|
01:45
A-
A+
لفت مصدر أمني متابع للمهرجانات والمناسبات الحزبية كافة الى أنه رغم تخصيص "
التيار الوطني الحر
" حملة تجييش كبيرة شارك فيها العديد من مسؤولي "
التيار
" بكثافة في مختلف المناطق وعبر الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، ورغم حصر مساحة الاحتفال في "فوروم دو
بيروت
" وتقليل عدد المقاعد، جاء الحضور في "قداس ذكرى 13 تشرين الاول 1990"عادياً جداً مع بقاء عدد كبير من المقاعد فارغا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
