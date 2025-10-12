26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
12-10-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ماذا أرادت أن تقول
إسرائيل
للبنان عندما استهدفت أكثر من 800 آلية بين جرافات وحفارات في عدد من المعارض في منطقة المصيلح؟ الجواب البديهي عن هذا التساؤل قد يأتي لاحقًا عندما تُعرف الدوافع الأميركية الحقيقية لوقف الحرب في غزة، ولكن الجواب المنتظر قد يأتي من تل أبيب مباشرة، وهي التي تريد أن تفهم اللبنانيين، وبالأخص البيئة الحاضنة لـ "الثنائي الشيعي"، أينما وجدوا، أن عين إسرائيل تراقب أي تحرّك في الداخل اللبناني قد يُشتمّ منه بأنه يشكّل خطرًا على أمنها، حتى ولو كان هذا التحرّك غير مرتبط بعمل عسكري أو أمني.
Advertisement
وفي الاعتقاد أن استهداف إسرائيل لهذه الآليات كان الهدف منه إفهام الجميع بأن حجرًا واحدًا لن يُعاد بناؤه في قرى الحافة الأمامية قبل جلاء ما يمكن أن يقدم عليه الجيش في المنطقة الجغرافية الواقعة جنوب نهر الليطاني من خطوات متقدمة في مجال "حصرية السلاح"، ومن ضمن هذه البقعة الجغرافية بالطبع قرى الحافة الأمامية المحظّر على العناصر الحزبية دخولها أو التوجّه إليها بموجب مذكرات داخلية، وذلك خشية أن يكونوا عرضة للاستهداف.
أمّا الرسالة الأكثر وقاحة، والتي أرادت إسرائيل أن توصلها إلى
لبنان
الرسمي عمومًا وإلى "
حزب الله
" خصوصًا، فهي أن الغدر
الإسرائيلي
قادر على الوصول إلى أي منطقة لبنانية من دون أن يلقى أي مواجهة باستثناء بيانات الاستنكار والتنديد والشجب. ولكن هذه الاستهدافات ليست مقدّمة لما هو آتٍ بعد أن توقفّت آلة الموت والدمار في غزة، مع ما يرافق "هذا الآتي" من أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون العاديون بالقدر ذاته التي يطرحها السياسيون. وهذه الأسئلة تتعلق حصرًا بما سبق أن تحدّث عنه السيناتور الأميركي ليندسي اغراهام في زيارته الأخيرة للبنان عن الخطة "باء" في حال لم يبادر "حزب الله" إلى تسليم سلاحه من تلقاء نفسه. والخطة "باء" من وجهة نظر أغراهام اليميني المتطرف تعني أمرًا واحدًا، وهو العودة إلى ما قبل 27 تشرين الثاني الماضي، مع ما يعنيه هذا الأمر من عودة القصف المدّمر ومن عودة تصفية قيادات الصف الأول من القيادات العسكرية في "المقاومة الإسلامية"، وتعني أيضًا عودة نزوح الأهالي من المناطق التي ستكون عرضة للاعتداءات
الإسرائيلية
.
لكن ما فات السيد ليندسي هو أن جو الإدارة الأميركية لا يعبّر تمامًا عن وجهة نظره، خصوصًا أن مّا يُهيأ للمنطقة من مشاريع إنمائية، وللبنان حصة أساسية من هذه المشاريع، ستكون بالنسبة إلى أميركا خطة "ألف" و"با" حتى آخر حروف الأبجدية. ولكي تستطيع
الولايات المتحدة
الأميركية الاستثمار في هذه المشاريع على المدى
الطويل
يجب أن تكون المنطقة مستقرّة وآمنة وغير معرّض أمنها للاهتزاز الموسمي.
وهذا الجو نقله إلى المسؤولين اللبنانيين بعض السياسيين العائدين من واشنطن بعد لقاءات عقدوها مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، وبالأخص المسؤولين المهتمين بوضع المنطقة وبوضع لبنان في شكل خاص. ومن بين الأمور الإيجابية التي تمّ نقلها بطلب أميركي إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتحديد أن واشنطن تبذل أقصى الجهد الممكن والمتاح لكي لا تعود عقارب الساعة
اللبنانية
إلى الوراء، وأن ما يحدث في غزة بعد عامين من المعاناة والعذاب سيُعمّم أيًّا تكن العقبات والعراقيل، وهي ظرفية وعابرة من وجهة نظر
الأميركيين
.
ولكن، وفي المقابل فإن ثمة أصواتًا في الحكومة الإسرائيلية تطالب بعكس الجو السائد في العاصمة الأميركية. وقد يكون اعتداء الأمس على منطقة المصيلح رسالة إسرائيلية مزدوجة الأهداف: واحدة مكتوبة بالنار والبارود والحديد والصواريخ، وأخرى إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الذي يصل اليوم إلى مصر، حيث سيلقي كلمة يُعتقد أنها ستكون محطة في المسار التحوّلي في المنطقة، التي يجب أن تخرج من نفق الحروب مرّة أخيرة.
فالرسالة التي تريد أن توصلها تل أبيب إلى ترامب، وهو في طريقه إلى المنطقة، من خلال الاعتداء على المصيلح، هي أن تل أبيب لا تزال "سيدة" قراراتها في ما يتعلق بالوضع في لبنان، وأن خطوة التهدئة في غزة، على رغم أهميتها، ستبقى ناقصة ما لم يتمّ تحجيم دور "حزب الله"، مع ما لا يزال يشكّله من تهديد كياني ووجودي لإسرائيل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قاسم: اميركا لا تريد إعمار لبنان ومنعت تسليح الجيش بأي سلاح يحارب به إسرائيل
Lebanon 24
قاسم: اميركا لا تريد إعمار لبنان ومنعت تسليح الجيش بأي سلاح يحارب به إسرائيل
12/10/2025 14:05:25
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك والمقاومة مستمرة
Lebanon 24
قاسم: اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك والمقاومة مستمرة
12/10/2025 14:05:25
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: نرحب بكل من يريد مساعدة لبنان من دون تدخل
Lebanon 24
عون: نرحب بكل من يريد مساعدة لبنان من دون تدخل
12/10/2025 14:05:25
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر فلسطينية للعربية: الفصائل تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب
Lebanon 24
مصادر فلسطينية للعربية: الفصائل تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب
12/10/2025 14:05:25
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
عربي-دولي
مقالات لبنان24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
Lebanon 24
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:43 | 2025-10-12
12/10/2025 06:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:32 | 2025-10-12
12/10/2025 06:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:24 | 2025-10-12
12/10/2025 06:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:22 | 2025-10-12
12/10/2025 06:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:19 | 2025-10-12
12/10/2025 06:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
08:18 | 2025-10-11
11/10/2025 08:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
06:43 | 2025-10-12
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:32 | 2025-10-12
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:24 | 2025-10-12
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:22 | 2025-10-12
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:19 | 2025-10-12
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:10 | 2025-10-12
عبد الله: وصول التجهيزات والمعدات المطلوبة لضخ مياه آبار بسري الى الاقليم
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 14:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24