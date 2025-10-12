Advertisement

لبنان

المفتي طالب: لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المقبلة

Lebanon 24
12-10-2025 | 04:15
ثمّن المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب تضحيات الشعب الفلسطيني التي وصفها بأنها "تفوق كل ما شهدناه في تاريخ المواجهة مع العدو"، مشيدًا بتمسك الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم في وجه المجازر ومحاولات التهجير، معتبراً أن صبرهم الاستراتيجي هو ما جعل الاتفاق الأخير حول غزة يحفظ حقوقهم الوطنية رغم الضغوط الدولية الهائلة.
وحذّر المفتي من أن "وقف الغارات وصمت المدافع في غزة" قد يدفع العدو الإسرائيلي إلى نقل التصعيد نحو لبنان، كما ظهر في الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت البنى التحتية والاقتصادية، داعيًا الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين وتثبيت المواطنين في أرضهم.

كما شدد على ضرورة أن تعطي الحكومة الأولوية لهذا الملف في موازناتها ومشاريعها، "لأنه أضعف الإيمان تجاه مواطنيها الذين قدّموا التضحيات من أجل الوطن".

ودعا الشيخ طالب إلى حوار وطني شامل يجمع مختلف أركان الدولة لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المقبلة، محذّرًا من استمرار حالة الشلل الرسمي والصمت الدولي حيال الاعتداءات المتكررة. وختم بالتأكيد أن "اللبنانيين قادرون على الاستفادة من الأجواء الإيجابية في المنطقة إذا توحّدوا، ورسموا مسارًا عمليًا يحفظ السيادة ويقود إلى الإنقاذ والإصلاح".
