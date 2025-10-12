المفتي طالب: لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المقبلة

Advertisement

ثمّن المفتي طالب تضحيات الشعب الفلسطيني التي وصفها بأنها "تفوق كل ما شهدناه في تاريخ المواجهة مع العدو"، مشيدًا بتمسك بأرضهم وصمودهم في وجه المجازر ومحاولات التهجير، معتبراً أن صبرهم الاستراتيجي هو ما جعل الاتفاق الأخير حول غزة يحفظ حقوقهم الوطنية رغم الضغوط الدولية الهائلة.وحذّر المفتي من أن "وقف وصمت المدافع في غزة" قد يدفع العدو إلى نقل التصعيد نحو ، كما ظهر في الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت البنى التحتية والاقتصادية، داعيًا إلى تحمّل مسؤولياتها في والتعويض للمتضررين وتثبيت المواطنين في أرضهم.كما شدد على ضرورة أن تعطي الحكومة الأولوية لهذا الملف في موازناتها ومشاريعها، "لأنه أضعف الإيمان تجاه مواطنيها الذين قدّموا التضحيات من أجل الوطن".ودعا الشيخ طالب إلى شامل يجمع مختلف لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المقبلة، محذّرًا من استمرار حالة الشلل الرسمي والصمت الدولي حيال الاعتداءات المتكررة. وختم بالتأكيد أن "اللبنانيين قادرون على الاستفادة من الأجواء الإيجابية في المنطقة إذا توحّدوا، ورسموا مسارًا عمليًا يحفظ السيادة ويقود إلى الإنقاذ والإصلاح".