جامعة الحكمة تُطلق حصة جديدة حول "المفقودين والمخفيين قسرا" برعاية وزير العدل

تطلق جامعة – العيادة القانونية في كلية الحقوق، الحصة السابعة من التعليمية المفتوحة عن بعد حول قضية "التعامل مع الماضي: المفقودين والمخفيين قسرا في من منظور جندري"، عند الساعة العاشرة من صباح غد الإثنين في "بيت "– السوديكو، تحت رعاية وبحضور الوزير عادل نصار.وقد تم تطوير هذه الحصة الدراسية من قبل مؤسسة نواة للمبادرات القانونية (Seeds for Legal Initiatives) والدكتورة كارمن أبو جودة، بالشراكة مع هيئة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وبدعم من حكومة .تركز الحصة السابعة على الأبعاد الجندرية لقضية المفقودين والمخفيين قسرا، وعلى التأثيرات النفسية والقانونية والاجتماعية التي تواجه النساء بعد فقدان أحد أفراد العائلة (زوج، ابن، أب، شقيق)، في إطار السعي لتعزيز العدالة الترميمية وبناء ذاكرة جماعية قائمة على حقوق الإنسان.ويتخلل حفل الإطلاق كلمات لكل من: وزير العدل نصار، السفير الكندي في لبنان جريج غاليغان، عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، وتقدم الحفل مديرة البرامج في نواة المبادرات القانونية الصحافية لينا جروس.ويختتم الحفل بجلسة حوارية بعنوان: "الذاكرة، العدالة والمعرفة: بناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان في لبنان"، بمشاركة كل من: مؤسسة ورئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان وداد حلواني، أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة الحكمة وعضو للمفقودين والمخفيين قسرا رينا صفير، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة نواة للمبادرات القانونية (Seeds for Legal Initiatives) المحامية ليال صقر، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان لين عيد، وتدير الجلسة منسقة المشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة جمانة زبانه.