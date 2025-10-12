Advertisement

لبنان

يوحنا العاشر ترأس قداس الأحد في دير سيدة البلمند

12-10-2025
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر قداسا في دير سيدة البلمند، عاونه فيه المطارنة: دمسكينوس (ساوباولو وسائر البرازيل)، سلوان (جبيل والبترون وما يليهما)، إغناطيوس (فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية)، غطاس (بغداد والكويت وتوابعهما)، أنطونيوس (زحلة وبعلبك وتوابعهما)، نيقولاوس (حماه وتوابعها)، باسيليوس (أستراليا، نيوزيلندا والفليبين)، إغناطيوس (المكسيك، فنزويلا، أميركا الوسطى وجزر الكاريبي)، أثناسيوس (اللاذقية وتوابعها)، يعقوب (بوينس آيريس وسائر الأرجنتين)، أفرام (حلب والاسكندرون وتوابعهما)، غريغوريوس (حمص وتوابعها)، أنطونيوس (بصرى، حوران وجبل العرب)، والوكيل البطريركي الأسقف رومانوس الحناة، والأسقف موسى الخصي، ولفيف من الآباء الكهنة، وذلك بحضور عدد كبير من المصلين.
وألقى متروبوليت اللاذقية كلمة قال فيها: "نأتي إلى المجمع المقدس ملتفين حول صاحب الغبطة، مصلين جميعاً أمام الإنجيل المقدس المفتوح في وسط القاعة وأمامه شمعة مضاءة، لنتكلم لا بحكمة الكلام بل بإلهام الإنجيل ونعمة الروح القدس. نجتمع لنتكلم عن واقعنا، حاملين هواجس شعبنا من كل أبرشيات كرسينا الأنطاكي، ونتدارسها مع المختصين لنخلص إلى حلول ممكنة أن تسهل حياة شعبنا وكل الإخوة العائشين معنا والمشاركين لنا في المواطنة. رسالة الكنيسة الأنطاكية هي رسالة حق أوسع من كل مصالحنا الشخصية الخاصة. لهذا يجب أن نلتف حول بطريركنا، حول مطارنتنا ورعاتنا، حول مجمعنا، حول كنيستنا، لنستثمر مواهبنا ونجمعها في وجه طوفان هذا العالم، حينها لا بد أن يتحقق وعد الرب لنا بأنه سيكون معنا وأبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة".

وبعد القدّاس التقى البطريرك بالمؤمنين في صالون الدير، وتكلّم بشكل خاص مع أبناء رعيّة عربين (دمشق) القادمين في رحلة إلى لبنان.

 
