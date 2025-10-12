Advertisement

لبنان

سكاف: أخشى حرباً إسرائيلية جديدة

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:42
Doc-P-1428551-638959059264428460.png
Doc-P-1428551-638959059264428460.png photos 0
استقبل النائب غسان سكاف في منزله بعيتا الفخار رؤساء اتحادات بلديات السهل وقلعة الاستقلال والبحيرة وجبل الشيخ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وآفاق المرحلة المقبلة.
ودعا سكاف إلى انخراط لبنان في التسوية القائمة التي تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مؤكداً أن ذلك يشكّل مدخلاً لعودة الإعمار والازدهار والاستفادة من المناخ العربي والدولي الداعم لنهوض لبنان بعيداً عن المحاور والانقسامات.

وأعرب سكاف عن خشيته من احتمال شنّ إسرائيل حرباً جديدة على لبنان في ظل تصاعد التوتر وكثافة المسيّرات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ اتفاق غزة جعل حزب الله في موقع العزلة السياسية والعسكرية، داعياً الحزب إلى "الموافقة على الحل الغزّاوي جنوباً والانتقال من دعم غزة إلى دعم الحل فيها".

كما ناقش سكاف مع الحضور أزمة النفايات في راشيا والبقاع الغربي وسبل معالجتها.
