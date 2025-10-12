سكاف: أخشى حرباً إسرائيلية جديدة

Advertisement

ودعا سكاف إلى انخراط في التسوية القائمة التي تقوم على بسط على كامل أراضيها، مؤكداً أن ذلك يشكّل مدخلاً لعودة الإعمار والازدهار والاستفادة من المناخ العربي والدولي الداعم لنهوض لبنان بعيداً عن المحاور والانقسامات.وأعرب سكاف عن خشيته من احتمال شنّ حرباً جديدة على لبنان في ظل تصاعد التوتر وكثافة المسيّرات ، مشيراً إلى أنّ اتفاق غزة جعل في موقع العزلة السياسية والعسكرية، داعياً الحزب إلى "الموافقة على الحل الغزّاوي جنوباً والانتقال من دعم غزة إلى دعم الحل فيها".كما ناقش سكاف مع الحضور في والبقاع وسبل معالجتها.