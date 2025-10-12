إحتفال كشفي غير مسبوق لحزب الله... قاسم: المقاومة نهج متكامل

Advertisement

وجّه امس الاحد رسائل متعددة الاتجاهات من خلال التجمّع الكشفي الكبير “أجيال السيد” الذي أقيم في المدينة الرياضية في ، بمشاركة أكثر من 74 ألف كشفي وكشفية، إحياءً لذكرى استشهاد السيد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، واحتفالًا بالعيد الأربعين لتأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي.وقالت مصادر مطلعة إن «حزب الله أراد ومن خلال هذا التجمع الكبير جدا وغير المسبوق توجيه رسالة للداخل والخارج بأنه لا يمكن القفز فوق إرادة هذه البيئة وهذه الجماهير الغفيرة وأن حزب الله رغم كل النكسات التي تعرضت لها لا يزال قويا وقادرا زمام الأمور اليوم أو غدا»، وأضافت المصادر لـ»الديار»:»ليس خافيا على أحد أن حزب الله يعيش حالة استنفار على كل المستويات خشية أن تكون تُعد لجولة حرب جديدة أو حتى لعمليات على غرار البايجر، ومن هنا كان النجاح بإحباط مخططات التفجير التي اعلن عنها الأمن العام اللبناني مؤخرا":وكتبت" النهار"؛ بدا" حزب الله" كأنه يطل أو يواجه زمن "سلم غزة" مفاخراً بما وصفه بأنه أكبر عرض كشفي أقيم في المدينة الرياضية في بيروت، وبدا واضحاً من خلاله أنه تجاوز المناسبة المعلنة لتنظيمه تحت عنوان "أجيال السيد" "تخليدًا" لذكرى السيد حسن نصر الله ورفيقه السيد هاشم صفي الدين، بل أريد له عبر عشرات ألوف المشاركين أن يظهر الحزب باستعراض قوة تنظيمية لكتلة شعبية ضخمة من صفوفه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي". وإذ تحدث المفوض العام لكشافة المهدي عن رقم 74,475 كشافًا وكشّافة شاركوا في الاستعراض، توجه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بكلمة "عاطفية" مقتضبة اليهم لم يتطرق فيها إلى المطروحة، وأكد في ختامها أن المقاومة ليست فقط خيارًا عسكريًا، بل هي نهج متكامل"، وقال: "المقاومة هي خيار تربوي، أخلاقي، ثقافي، جهادي، وسياسي. هي جهاد النفس والعدو، هي عزيمة وصمود، وهي نهج لكل الفئات: الأطفال، الشباب، النساء، الرجال. إنها تربية على حب الوطن، وسبيل إلى الاستقلال والكرامة".وكتبت" نداء الوطن": "الحزب" يواصل عراضاته الشعبية، وأحدثها أمس حيث أقام مهرجانًا في المدينة الرياضية تحت عنوان "أجيال السيد"، في ذكرى السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، واحتفالًا بالعيد الأربعين لتأسيس "جمعية كشافة الإمام المهدي". اللافت أن لـ "حزب اللّه" الشيخ نعيم قاسم اعتبر في كلمته أن "المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي"، من دون أن يتحدث عن أن "المقاومة خيار عسكري".بعيدًا من المضمون، فإن المراقبين توقفوا عند المشاهدات التالية:رُفِعت في المدينة الرياضية، إلى جانب اللبناني، أعلام فلسطين وإيران واليمن.المشارِكون من "كشافة المهدي" أولاد لم يبلغوا سن الرشد، ما يعني أن "الحزب يستغل" مَن لم يبلغوا سن الرشد بأناشيد وشعارات "ثورية" أقرب ما تكون إلى عمليات "غسل الأدمغة"، وهذا ما دفع المراقبين إلى السؤال عن مغزى "الحزب" في استغلال الأولاد.كما لفت المراقبين أسلوب "حزب اللّه" في تضخيم الأعداد من خلال المبالغة في الأرقام، فهو تحدث عن أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 74,475، فيما يقول إن الطاقة الاستيعابية لمدرجات المدينة الرياضية هي أقلّ بكثير من هذه الأرقام.وكتبت" الاخبار": حمل ما جرى أمس، رسالة واضحة إلى مَن يعنيهم الأمر، حول واقع حزب الله وجمهور المقاومة في . وأبرز ما في هذه الرسالة:- إنّ مَن يظنّ أنّ الحزب انهار، عليه أن يعيد النظر في تقديراته، فمَن ينظّم احتفالاً بهذا الحجم وبالحشود القادمة من مختلف المناطق ، لا يمكن أن يكون حزباً منهكاً أو مفكّكاً، كما أنّ عليه التدقيق جيداً في قدرة الحزب على التعبئة والتنظيم والإدارة الميدانية الدقيقة، ما أدّى إلى تنظيم الفاعلية بسلاسة ومن دون أي حوادث أو إشكالات، فيما كان التنسيق مع المؤسّسات الرسمية المعنيّة على أعلى المستويات.ثانياً: أنّ مَن يظنّ أنّ حزب الله، بات محشوراً أو عاجزاً عن التعبير عن مواقفه في الشارع، كان مخطئاً تماماً. فقد تبيّن أنّ الحزب، متى قرّر النزول إلى الساحات دفاعاً عن سلاحه أو رفضاً لقرارات قرارات فتنوية كالتي تتّخذها الحكومة، قادر على ملء شوارع المدن وساحاتها في كل لبنان. وهو إن فعل ذلك في سياق ردّه على العدوان عليه، فلن يقوم بما من شأنه استفزاز أحد. وهو ما حصل أمس، إذ لم يخرج أبداً من أبناء المنطقة القريبة من المدينة الرياضية أو الطرقات المؤدّية إليها، أي احتجاج يمكن وضعه في خانة أنّ هناك مَن استفزّه الحدث.ثالثاً، وهو الأهمّ، أنّ حزب الله الذي قدّم نحو خمسة آلاف شهيد في الحرب الأخيرة على لبنان وعليه، قدّم أمس، صورة حيّة عن جيلين جديدين يقتربان سريعاً من مرحلة الانخراط الكامل في أنشطة الحزب، السياسية والعسكرية على حدّ سواء، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تفكير خصوم الحزب في الداخل قبل أعدائه في الخارج.ومن يريد أن يقنع نفسه بأنّ الحزب انتهى، كان عليه أمس، مراجعة أسباب عجز كل حملته الإعلامية وضغطه السياسي واستفزازه وحصاره عن زحزحة الحزب أو جمهوره عن موقعهما قيد أنملة.بالأمس، أرسلت المقاومة إشارة إضافية ليس لخصومها العاديين، بل لعدوّها في الجنوب: مفادها أنّ مرحلة التعافي التي يمرّ بها الحزب على مستوى بنية العمل المدني والسياسي والعسكري، قطعت شوطاً مهمّاً. علماً أنّ الجميع يعلم بأنّ أحداً من العموم أو حتى من أهل الاختصاص، لا يعرف شيئاً عن برامج عمل الحزب الأمنيّة والعسكريةـ وسط سيل من التحليلات والتقديرات والتأويلات. وهذا لا يلغي أنّ العدو يعمل بكل طاقته لمواصلة الإحاطة المباشرة والإطباق الاستخباراتي ليبقى قارئاً لحركة المقاومة بكل أجنحتها.والمؤكّد أنّ ما جرى أمس، كان رسالة صارخة الوضوح موجّهة إلى «أصحاب الرؤوس الحامية» في لبنان، من مسؤولين في مراكز السلطة إلى سياسيين يستعدّون للانتخابات، وإلى أبواقٍ إعلامية تنتشر كالفطر على الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي، تدعوهم إلى النظر بموضوعية وواقعية إلى الوقائع والأحجام والأدوار في الساحة اللبنانية. ليس بالضرورة لإجبارهم على إعادة حساباتهم، بل على الأقلّ لتحسين سلوكهم إذا أصرّوا على المضيّ في معركة محاصرة الحزب داخلياً خدمةً لمصالح قوى الوصاية الأميركية والسعودية، وأعوانهما في لبنان.