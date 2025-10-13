Advertisement

لبنان

بمسيرة وإضاءة شموع ووضع إكليل من الغار... هيئة بعبدا في "التيار" أحيت ذكرى 13 تشرين

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:40
أحيت هيئة بلدة بعبدا في "التيار الوطني الحر" ذكرى 13 تشرين، فانطلق المشاركون بمسيرة الى شارع الأب سليمان أبي خليل وتمّ إضاءة الشموع ومنه الى مدافن البلدة حيث يوجد نصب تذكاري للشهداء ووضع اكليل من الغار على الضريح.
تلا المسيرة لقاء بالمناسبة في "بيت الشباب"، في بعبدا حضره رئيس وأعضاء مجلس بلدية بعبدا، النائب السابق "حكمت ديب"، منسق قضاء بعبدا فادي نصر، أعضاء هيئة بلدة بعبدا، المنسق السابق للهيئة وليد المدور، أعضاء من هيئة قضاء بعبدا والكوادر في التيار.

 
