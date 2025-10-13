بمسيرة وإضاءة شموع ووضع إكليل من الغار... هيئة بعبدا في "التيار" أحيت ذكرى 13 تشرين

Advertisement

أحيت هيئة بلدة في " " ذكرى 13 تشرين، فانطلق المشاركون بمسيرة الى شارع الأب سليمان وتمّ إضاءة الشموع ومنه الى مدافن البلدة حيث يوجد نصب تذكاري للشهداء ووضع اكليل من الغار على الضريح.تلا المسيرة لقاء بالمناسبة في " "، في بعبدا حضره رئيس وأعضاء بعبدا، النائب السابق " "، منسق فادي نصر، أعضاء هيئة بلدة بعبدا، المنسق السابق للهيئة وليد المدور، أعضاء من هيئة قضاء بعبدا والكوادر في .