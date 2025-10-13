21
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
Lebanon 24
13-10-2025
|
11:53
A-
A+
دانت
نقابة المهندسين في بيروت
، في بيان، بـ"أشد العبارات استمرار استهداف المهندسين في الجنوب، والذي كان آخر فصوله استشهاد 3 زملاء الأسبوع الماضي، وورود تهديد صريح عبر مسيرة الدرون للمهندس الزميل طارق مزرعاني، في تصعيد خطير وغير مقبول".
وطالبت "الدولة بكل أجهزتها تحمل المسؤولية تجاه سلامة الكادر الهندسي، عبر توفير حماية عاجلة ومباشرة للمهندسين في مناطق الخطر، والاستعانة بالحماية الدولية – اليونيفيل، إذا لزم الأمر".
وأشارت إلى أن "استهداف المهندسين هو استهداف مباشر لركائز الإعمار والاستقرار"، وقال: "لن نصمت أمام هذا الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية".
