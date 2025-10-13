نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية

دانت ، في بيان، بـ"أشد العبارات استمرار استهداف المهندسين في الجنوب، والذي كان آخر فصوله استشهاد 3 زملاء الأسبوع الماضي، وورود تهديد صريح عبر مسيرة الدرون للمهندس الزميل طارق مزرعاني، في تصعيد خطير وغير مقبول".

وطالبت "الدولة بكل أجهزتها تحمل المسؤولية تجاه سلامة الكادر الهندسي، عبر توفير حماية عاجلة ومباشرة للمهندسين في مناطق الخطر، والاستعانة بالحماية الدولية – اليونيفيل، إذا لزم الأمر".