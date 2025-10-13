Advertisement

لبنان

البزري بحث الواقع الصحي والخدمات المجتمعية في صيدا

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1429041-638959855794778354.jpg
Doc-P-1429041-638959855794778354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه في صيدا، السيدة منى ترياقي، رئيسة مجلس إدارة المستشفى التركي التخصصي للإصابات والحروق، حيث تناول اللقاء أوضاع المستشفى والواقع الصحي في المنطقة.
Advertisement

وأشاد البزري بـ"الدور الحيوي الذي يقوم به المستشفى في خدمة المواطنين"، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة الطبية وتعزيز قدراتها لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
 
من جانبها، أعربت الترياقي عن شكرها للنائب البزري على اهتمامه ومتابعته المستمرة لشؤون القطاع الصحي.

كما استقبل البزري وفداً من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، برئاسة فايز البزري، رئيس الجمعية، وبحضور المهندس بلال كيلو نائب الرئيس، والشيخ حذيفة الملاح، وهشام جرادي، والمحامي محمود الصباغ، والمهندس عماد بعاصيري.

وتناول اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بدور الجمعية وأهميتها على الصعيدين التربوي والوطني، مع التأكيد على ضرورة تعزيز خدمات الجمعية لتلعب دوراً فاعلاً وحيوياً في المجتمع المحلي في صيدا.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
lebanon 24
14/10/2025 01:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا.. مركز نزيه البزري ينظم يومًا صحيًا مجانيًا
lebanon 24
14/10/2025 01:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: لتفعيل دور بلدية صيدا وتعزيز نظافة المدينة وتنظيمها
lebanon 24
14/10/2025 01:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
lebanon 24
14/10/2025 01:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

عبد الرحمن

الإسلام

القضايا

التربوي

إسلامي

الرحمن

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24