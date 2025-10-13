البزري بحث الواقع الصحي والخدمات المجتمعية في صيدا



وأشاد البزري بـ"الدور الحيوي الذي يقوم به المستشفى في خدمة المواطنين"، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة الطبية وتعزيز قدراتها لتقديم أفضل الخدمات الصحية. استقبل النائب الدكتور البزري في مكتبه في ، السيدة منى ترياقي، رئيسة مجلس إدارة المستشفى التخصصي للإصابات والحروق، حيث تناول اللقاء أوضاع المستشفى والواقع الصحي في المنطقة.وأشاد البزري بـ"الدور الحيوي الذي يقوم به المستشفى في خدمة المواطنين"، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة الطبية وتعزيز قدراتها لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

من جانبها، أعربت الترياقي عن شكرها للنائب البزري على اهتمامه ومتابعته المستمرة لشؤون القطاع الصحي.



كما استقبل البزري وفداً من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، برئاسة فايز البزري، رئيس الجمعية، وبحضور المهندس بلال كيلو ، والشيخ حذيفة الملاح، وهشام جرادي، والمحامي محمود الصباغ، والمهندس عماد بعاصيري.



وتناول اللقاء العديد من المتعلقة بدور الجمعية وأهميتها على الصعيدين والوطني، مع التأكيد على ضرورة تعزيز خدمات الجمعية لتلعب دوراً فاعلاً وحيوياً في المجتمع المحلي في صيدا.