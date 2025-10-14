في احتفال 13 تشرين… ما جرى في الكواليس أربك المنظّمين

Advertisement

أبدت شخصيات رفيعة شاركت في القدّاس الإلهي الذي أقامه " " يوم السبت الماضي، لمناسبة ذكرى 13 تشرين، تململاً كبيراً من تأخير بدء الاحتفال.فقد كان من المفترض أن ينطلق عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وفقاً لما ورد في نص الدعوة الموجّهة إلى الحضور، إلا أنّ عطلاً تقنياً طرأ في اللحظة الأخيرة أدّى إلى تأخير الانطلاق لأكثر من ساعة.وأشار عدد من المشاركين إلى أنّ بعض المدعوين همّوا بمغادرة القاعة، غير أنّ المنظّمين سارعوا إلى إعادتهم، معتذرين عمّا حصل.