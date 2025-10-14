Advertisement

لبنان

في احتفال 13 تشرين… ما جرى في الكواليس أربك المنظّمين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-10-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1429137-638960275123342641.jpg
Doc-P-1429137-638960275123342641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدت شخصيات رفيعة شاركت في القدّاس الإلهي الذي أقامه "التيار الوطني الحر" يوم السبت الماضي، لمناسبة ذكرى 13 تشرين، تململاً كبيراً من تأخير بدء الاحتفال.
Advertisement
فقد كان من المفترض أن ينطلق عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وفقاً لما ورد في نص الدعوة الموجّهة إلى الحضور، إلا أنّ عطلاً تقنياً طرأ في اللحظة الأخيرة أدّى إلى تأخير الانطلاق لأكثر من ساعة.
وأشار عدد من المشاركين إلى أنّ بعض المدعوين همّوا بمغادرة القاعة، غير أنّ المنظّمين سارعوا إلى إعادتهم، معتذرين عمّا حصل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صاروخ من اليمن يربك طائرة نتنياهو.. فماذا جرى؟
lebanon 24
14/10/2025 12:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين: 13 تشرين كان البداية وليس النهاية وكان ولادة التيار الوطني الحرّ صاغ هويّتنا وحوّل اليأس لأمل والوجع لطاقة مقاومة والخسارة لربح
lebanon 24
14/10/2025 12:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
lebanon 24
14/10/2025 12:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مارون: دماء الشهداء التي بذلت في 13 تشرين هي التي أوصلت إلى تحرير لبنان
lebanon 24
14/10/2025 12:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

التيار

التيا

تيار

بيرا

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
04:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24