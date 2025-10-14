23
لبنان
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:23
أكد
وزير الزراعة
نزار هاني، اليوم الثلاثاء، أن "قضية مياه شركة
تنورين
علمته درساً كبيراً".
وقال هاني خلال دخوله إلى اجتماع مع مزارعي البطاطا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
زحلة
والبقاع أنه وقع القرار بالتكليف عن
وزير الصحة
العامة الموجود في برلين للمشاركة بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أنه "كان قد أرسل القرار لي بحالة مستعجلة لتوقيعه، لوجود مشكلة في عينات مياه شركة تنورين، وهذه قضية صحة عامة".
وأوضح أنه وقّع على القرار من دون أن يكون له علم لا بتفاصيل المشكلة ولا بتبعاتها.
وأشار هاني إلى أن القرار تقني، وأنه كان يُفترض أن يذهب من الوزارة إلى الشركة عبر طبيب
القضاء
، وأن يتوقف العمل بخط الإنتاج لمدة أسبوعين للقيام بإجراءات أوسع لتبيان مكامن المشكلة، وتقوم الشركة بتصحيحها وتنتهي العملية، مضيفاً: "للأسف ذهب القرار باتجاه آخر، وباتجاه سياسي" .
وتوقف عند البيان التوضيحي الصادر عن وزير الصحة اليوم، وقال في هذا الإطار إنَّ "البيان أُنجز مع مدير الشركة
صباح اليوم
، وهو كان أول من تواصلت معه بأن لا أحد مستهدف وهو إجراء تقني، ووزارة الصحة مضطرة للسير به".
كما لفت هاني إلى المؤتمر الصحافي لشركة مياه تنورين اليوم "الذي كان كلامها علمياً، ومن يتحدث بإطار تقني علمي في مؤتمر صحافي لن يخطئ بالتأكيد في موضوع المياه".
ولفت هاني إلى أنّ
وزارة الصحة
أخذت 11 عيّنة جديدة ستصدر نتائجها تباعاً بدءاً من صباح
الغد
، فيما طلبت
وزارة الزراعة
من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إجراء فحوصات إضافية تُعلن نتائجها ظهر غد.
وختم قائلاً: "نحن في هذه الحكومة فريق تقني لا سياسي، جئنا لدفع البلد إلى الأمام لا للإضرار بالشركات أو التشهير بها، وأنا فخور بكل منتج لبناني"، مؤكداً أنه "يشرب مياه تنورين في مكتبه بالوزارة".
