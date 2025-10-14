Advertisement

لبنان

بيان من بلدة حولا.. مهلة جديدة لإتمام أعمال قطاف موسم الزّيتون

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:44
صدر عن بلدية حولا، البيان الآتي: 

"تبلّغت بلديّة حولا من مخابرات الجيش اللّبنانيّ تحديد الفترة الممتدّة من نهار الجمعة في 17/10/2025  ولغاية نهار الثّلاثاء في 21/10/2025، للسّماح بالنّزول إلى الأراضي والكروم الواقعة شرق البلدة والبعيدة ، وذلك لإتمام أعمال قطاف موسم الزّيتون، والتّشحيل،  وحراثة الأراضي، وذلك بمواكبة دوريّات من الجيش اللّبنانيّ وقوّات اليونيفيل".
تابع البيان: "وبناءً على ذلك، يُطلب من الأهالي الكرام تجهيز العمّال والعدّة اللّازمة ووسائل النّقل للقيام بالأعمال المطلوبة خلال الفترة المحدّدة". 
