بيان من بلدة حولا.. مهلة جديدة لإتمام أعمال قطاف موسم الزّيتون

"تبلّغت بلديّة حولا من مخابرات الجيش اللّبنانيّ تحديد الفترة الممتدّة من نهار الجمعة في 17/10/2025 ولغاية نهار الثّلاثاء في 21/10/2025، للسّماح بالنّزول إلى الأراضي والكروم الواقعة شرق البلدة والبعيدة ، وذلك لإتمام أعمال قطاف موسم الزّيتون، والتّشحيل، وحراثة الأراضي، وذلك بمواكبة دوريّات من الجيش اللّبنانيّ وقوّات اليونيفيل".تابع البيان: "وبناءً على ذلك، يُطلب من الأهالي الكرام تجهيز العمّال والعدّة اللّازمة ووسائل النّقل للقيام بالأعمال المطلوبة خلال الفترة المحدّدة".