ما جديد عملية الاختطاف على الحدود اللبنانية السورية؟ (صورة)

الشابين المخطوفين على الحدود اللبنانية– قد تسلمهما الامن ، حيث سيتم تسليمهما إلى الجيش.

وكانت قد شهدت بلدة حوش السيّد علي توتّرًا بعد دخول عناصر من السوري إلى منطقة العريض الحدودية.

وبحسب المعلومات، أقدم العناصر على خطف اللبنانيَّين حسين عدي قطايا ومجتبى .



وكانت قد باشرت فورًا تحقيقاتها وعمليات البحث والتمشيط لتحديد مكان الشابين، والعمل على تحريرهما.