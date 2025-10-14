22
ما جديد عملية الاختطاف على الحدود اللبنانية السورية؟ (صورة)
Lebanon 24
14-10-2025
|
15:32
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" عن أنّ
الشابين المخطوفين على الحدود اللبنانية–
السورية
قد تسلمهما الامن
العام اللبناني
، حيث سيتم تسليمهما إلى الجيش.
وكانت قد شهدت بلدة حوش السيّد علي توتّرًا بعد دخول عناصر من
الأمن العام
السوري إلى منطقة العريض الحدودية.
وبحسب المعلومات، أقدم العناصر على خطف اللبنانيَّين حسين عدي قطايا ومجتبى
علي زعيتر
.
وكانت قد باشرت
الأجهزة الأمنية
فورًا تحقيقاتها وعمليات البحث والتمشيط لتحديد مكان الشابين، والعمل على تحريرهما.
