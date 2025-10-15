Advertisement

لبنان

إعتباراً من هذا التاريخ.. ليبان بوست تتولّى استقبال معاملات الأمن العام

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:37
صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي: 
تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي:
 
المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

شركة ليبان بوست

العام اللبناني

الأمن العام

مديرية ال

