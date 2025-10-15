إعتباراً من هذا التاريخ.. ليبان بوست تتولّى استقبال معاملات الأمن العام

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:

تُعلن العام عن بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي:#الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة pic.twitter.com/LA9u0uYJU6