لبنان

"منضوي الأمل".. حملة أطلقتها زغرتا للتوعية بسرطان الثدي

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:36
أطلقت بلدية زغرتا – اهدن من على المسرح البلدي "قاعة بيار فرشخ"، حملة "منضوي الأمل" للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع نقابة أطباء طرابلس والشمال، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية من هذا المرض.
وشهدت الحملة حضور ممثلين عن فاعليات سياسية محلية، من بينها منسق "التيار الوطني الحر" في قضاء زغرتا عبدالله بو عبدالله، ورئيسة مركز "مشروع أجيال" ماريان سركيس، وأعضاء اللجنة الصحية في "تيار المردة"، إلى جانب أطباء وممرضات ومواطنين.

بدأت الفعالية بكلمة عضو المجلس البلدي جورج المكاري الذي رحب بالحضور وشكر رئيس البلدية على الدعم اللوجستي والمالي، ونقيب أطباء طرابلس على التعاون لضمان نجاح الحملة. وتخللت الحملة محاضرات متخصصة قدمها الدكتور جوزاف دحدح حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والطبيبة النفسية كريستال خير الله حول الدعم النفسي للمصابات، والدكتور أنطوني ساروفيم حول الوقاية من الأمراض السرطانية.

كما تضمنت الفعالية شهادة حياة لمواطنة تغلبت على المرض، وحلقة نقاشية هدفت إلى نشر الوعي وأهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر، مع التأكيد على دور المجتمع المحلي في دعم المصابات ونشر الوعي الصحي.
 
(الوكالة الوطنية)
