اقتراح قانون مُعجل مكرر من حملة "جنسيتي حق لي ولي لأسرتي".. ماذا فيه؟

أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لإزالة التمييز في بين النساء والرجال، بالتعاون مع النائبة .

وقالت مديرة الحملة إن "الاقتراح يهدف لتعديل المادة الأولى من القانون بحيث يُعتبر لبنانيًا كل من وُلد من أب أو أم لبنانية"، معتبرة أن الوقت حان لإنهاء "التمييز المجحف بحق النساء".

وأكدت زرازير أن "التمييز القائم يخالف والمساواة أمام القانون"، مشددة على وجوب مناقشة الاقتراح في .

ورأت المحامية أن "هذا الحق دستوري لا سياسي"، فيما دعت إلى "الاستمرار بالنضال حتى تحقيق المساواة الكاملة".

واختُتم المؤتمر بشهادة مؤثرة من شابة وُلدت لأم لبنانية وأب غير لبناني، قالت: "أخذت من أمي كل شيء… إلا جنسيتها".