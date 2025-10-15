23
اقتراح قانون مُعجل مكرر من حملة "جنسيتي حق لي ولي لأسرتي".. ماذا فيه؟
15-10-2025
10:52
أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لإزالة التمييز في
قانون الجنسية
بين النساء والرجال، بالتعاون مع النائبة
سينتيا زرازير
.
وقالت مديرة الحملة
كريمة شبو
إن "الاقتراح يهدف لتعديل المادة الأولى من القانون بحيث يُعتبر لبنانيًا كل من وُلد من أب أو أم لبنانية"، معتبرة أن الوقت حان لإنهاء "التمييز المجحف بحق النساء".
وأكدت زرازير أن "التمييز القائم يخالف
الدستور
والمساواة أمام القانون"، مشددة على وجوب مناقشة الاقتراح في
الهيئة العامة
.
ورأت المحامية
إقبال دوغان
أن "هذا الحق دستوري لا سياسي"، فيما دعت
لورا صفير
إلى "الاستمرار بالنضال حتى تحقيق المساواة الكاملة".
واختُتم المؤتمر بشهادة مؤثرة من شابة وُلدت لأم لبنانية وأب غير لبناني، قالت: "أخذت من أمي كل شيء… إلا جنسيتها".
