لبنان
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
Lebanon 24
15-10-2025
|
13:07
استقبل رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
في كليمنصو، السفير الجديد لجمهورية
البرازيل
في
لبنان
تارسيزيو كوستا، حيث جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات
اللبنانية
– البرازيلية.
وشدد
جنبلاط على
أهمية توطيد قنوات التواصل بين لبنان وأبناء الجالية البرازيلية من أصول لبنانية، لما يشكّله ذلك من جسر تواصل حضاري وإنساني واقتصادي بين البلدين.
وحضر اللقاء عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب فيصل الصايغ ومستشار
جنبلاط
حسام حرب، حيث جرى التطرق إلى التطورات الإقليمية الراهنة وأثرها على الأوضاع الداخلية.
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
الحزب التقدمي
الديمقراطي
رئيس الحزب
جنبلاط على
الاشتراكي
اللبنانية
