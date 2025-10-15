تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري

Advertisement

استقبل رئيس في كليمنصو، السفير الجديد لجمهورية في تارسيزيو كوستا، حيث جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات – البرازيلية.وشدد أهمية توطيد قنوات التواصل بين لبنان وأبناء الجالية البرازيلية من أصول لبنانية، لما يشكّله ذلك من جسر تواصل حضاري وإنساني واقتصادي بين البلدين.وحضر اللقاء عضو "اللقاء " النائب فيصل الصايغ ومستشار حسام حرب، حيث جرى التطرق إلى التطورات الإقليمية الراهنة وأثرها على الأوضاع الداخلية.