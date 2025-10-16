Advertisement

لبنان

“التقدّمي” يتابع ملف مطمر الناعمة.. مشروع قيد الدرس لتوليد الطاقة

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:58
بمسعى من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، زار وفد من شركة "CMA CGM" مطمر الناعمة، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في الموقع.
ضمّ الوفد عن الشركة ريمون لحود وبيار خوري، وكان في استقبالهما عضوة مجلس قيادة الحزب المحامية لمى حريز، ومدير فرع الحزب في بعورته إياد غرز الدين، بحضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس رواد جمال.

وهدفت الزيارة إلى الكشف الميداني ودراسة إمكانية إقامة المشروع ضمن أراضي المطمر.

وقد تبلّغ “التقدّمي” أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم فريق تقني متخصص يعمل كجهة استشارية لشركة "CMA CGM" بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وذلك للتأكد علميًا من مدى ملاءمة الأرض من النواحي الفنية والهندسية لمشروع المزرعة الشمسية.

وتُعدّ هذه الخطوة أساسية تمهيدًا للانتقال بالمشروع إلى مراحل التنفيذ
