“التقدّمي” يتابع ملف مطمر الناعمة.. مشروع قيد الدرس لتوليد الطاقة

Advertisement

بمسعى من رئيس ، زار وفد من شركة "CMA CGM" مطمر ، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في الموقع.ضمّ الوفد عن الشركة ريمون وبيار ، وكان في استقبالهما عضوة مجلس قيادة الحزب المحامية لمى حريز، ومدير فرع الحزب في بعورته إياد غرز الدين، بحضور ممثل المهندس رواد جمال.وهدفت الزيارة إلى الكشف الميداني ودراسة إمكانية إقامة المشروع ضمن أراضي المطمر.وقد تبلّغ “التقدّمي” أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم فريق تقني متخصص يعمل كجهة استشارية لشركة "CMA CGM" بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وذلك للتأكد علميًا من مدى ملاءمة الأرض من النواحي الفنية والهندسية لمشروع المزرعة الشمسية.وتُعدّ هذه الخطوة أساسية تمهيدًا للانتقال بالمشروع إلى مراحل التنفيذ