Advertisement

لبنان

الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1430111-638962115102823130.jpg
Doc-P-1430111-638962115102823130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة برجا ان "الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا"، وقال: "نسعى بشتى السبل والوسائل الدبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبر من أرض الجنوب العزيز، ولوقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن".
Advertisement

وأشار الحجار إلى ان "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيّار من العام 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة"، آملا في أن يكون هذا الإستحقاق المنتظر عرسا وطنيا جامعا ومحطة انطلاق لغدٍ جديد مشرق.


مواضيع ذات صلة
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" امام الحكومة: تكريس لبسط سلطة الدولة
lebanon 24
16/10/2025 14:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح
lebanon 24
16/10/2025 14:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
16/10/2025 14:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تلتزم الحكومة اللبنانية إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها
lebanon 24
16/10/2025 14:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

الإسرائيلي

الدولة على

دبلوماسي

إسرائيل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-10-16
07:14 | 2025-10-16
07:12 | 2025-10-16
07:05 | 2025-10-16
07:03 | 2025-10-16
06:57 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24