لبنان
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
في افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة
برجا
ان "الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا"، وقال: "نسعى بشتى السبل والوسائل الدبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو
الإسرائيلي
من آخر شبر من أرض الجنوب
العزيز
، ولوقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن".
وأشار الحجار إلى ان "
وزارة الداخلية
والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيّار من العام 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة"، آملا في أن يكون هذا الإستحقاق المنتظر عرسا وطنيا جامعا ومحطة انطلاق لغدٍ جديد مشرق.
