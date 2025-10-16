الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا

Advertisement

أكد والبلديات أحمد في افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة ان "الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا"، وقال: "نسعى بشتى السبل والوسائل الدبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو من آخر شبر من أرض الجنوب ، ولوقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن".وأشار الحجار إلى ان " والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيّار من العام 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة"، آملا في أن يكون هذا الإستحقاق المنتظر عرسا وطنيا جامعا ومحطة انطلاق لغدٍ جديد مشرق.