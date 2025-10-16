التقدمي يزور مطمر الناعمة.. هل يمكن أن يولَد المطمر الطاقة؟

Advertisement

بمسعى من رئيس ، زار وفد من شركة "CMA CGM" مطمر ، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في الموقع، وكان في استقباله قيادة الحزب المحامية لمى حريز، مدير فرع الحزب في بعورته إياد غرز الدين، وذلك في حضور ممثل المهندس رواد جمال.وبحسب مطمر الناعمة، فقد تبلّغ التقدّمي أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم فريق تقني متخصص يعمل كجهة استشارية لشركة CMA CGM بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، للتأكد علميًا من مدى ملاءمة الأرض من النواحي الفنية والهندسية لمشروع المزرعة الشمسية.اشارة الى ان هذه الخطوة تُعدّ أساسية تمهيدًا للانتقال بالمشروع إلى مراحل التنفيذ.