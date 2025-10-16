26
لبنان
التقدمي يزور مطمر الناعمة.. هل يمكن أن يولَد المطمر الطاقة؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمسعى من رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
، زار وفد من شركة "CMA CGM" مطمر
الناعمة
، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في الموقع، وكان في استقباله
عضو مجلس
قيادة الحزب المحامية لمى حريز، مدير فرع الحزب في بعورته إياد غرز الدين، وذلك في حضور ممثل
مجلس الإنماء والإعمار
المهندس رواد جمال.
وبحسب مطمر الناعمة، فقد تبلّغ التقدّمي أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم فريق تقني متخصص يعمل كجهة استشارية لشركة CMA CGM بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، للتأكد علميًا من مدى ملاءمة الأرض من النواحي الفنية والهندسية لمشروع المزرعة الشمسية.
اشارة الى ان هذه الخطوة تُعدّ أساسية تمهيدًا للانتقال بالمشروع إلى مراحل التنفيذ.
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
Lebanon 24
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
07:18 | 2025-10-16
16/10/2025 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سلب في وضح النهار في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سلب في وضح النهار في بيروت
07:14 | 2025-10-16
16/10/2025 07:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال
Lebanon 24
دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال
07:12 | 2025-10-16
16/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
07:05 | 2025-10-16
16/10/2025 07:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
07:03 | 2025-10-16
16/10/2025 07:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
