لبنان
بعد الغارات على منطقتي البقاع والجنوب... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه
Lebanon 24
16-10-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في
لبنان
".
أضاف: "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله كانت تقع تحت الأرض والتي استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ
البقاع
وجنوب لبنان".
تابع: "يواصل
حزب الله
بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية في انحاء لبنان بما يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان".
ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
مشاهد من الجنوب... غارات إسرائيليّة عنيفة جدّاً تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشاهد من الجنوب... غارات إسرائيليّة عنيفة جدّاً تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية تدعو اللبنانيين في الخارج إلى تسجيل أسمائهم للانتخابات
Lebanon 24
الخارجية تدعو اللبنانيين في الخارج إلى تسجيل أسمائهم للانتخابات
14:47 | 2025-10-16
16/10/2025 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا هو المعمل المُستهدف بين بلدتيّ أنصار وسيناي
Lebanon 24
بالفيديو... هذا هو المعمل المُستهدف بين بلدتيّ أنصار وسيناي
14:42 | 2025-10-16
16/10/2025 02:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشاهد مرعبة للغارات الاسرائيلية هذا المساء
Lebanon 24
بالفيديو.. مشاهد مرعبة للغارات الاسرائيلية هذا المساء
14:35 | 2025-10-16
16/10/2025 02:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للمواقع المستهدفة في الجنوب!
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للمواقع المستهدفة في الجنوب!
14:34 | 2025-10-16
16/10/2025 02:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 21:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 21:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 21:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
