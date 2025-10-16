Advertisement

لبنان

بعد الغارات على منطقتي البقاع والجنوب... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1430279-638962369912669262.webp
Doc-P-1430279-638962369912669262.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في لبنان". 
Advertisement


أضاف: "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله كانت تقع تحت الأرض والتي استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان". 


تابع: "يواصل حزب الله بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية في انحاء لبنان بما يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".


ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 
مواضيع ذات صلة
من بينها معسكرات لقوة الرضوان... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في البقاع
lebanon 24
16/10/2025 21:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
16/10/2025 21:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عضوا في حزب الله في غارة على منطقة النبطية جنوب لبنان
lebanon 24
16/10/2025 21:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: غارات على البقاع.. وتعليق للجيش الإسرائيلي
lebanon 24
16/10/2025 21:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2025-10-16
14:47 | 2025-10-16
14:42 | 2025-10-16
14:35 | 2025-10-16
14:34 | 2025-10-16
14:29 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24