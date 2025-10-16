بعد الغارات على منطقتي البقاع والجنوب... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه

Advertisement

أضاف: "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله كانت تقع تحت الأرض والتي استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ وجنوب لبنان".تابع: "يواصل بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية في انحاء لبنان بما يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان".ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".