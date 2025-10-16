ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني

وكتب وجدي العريضي في" النهار": يبدو أن قطار الانتخابات النيابية قد أقلع، والأحزاب بدأت تشغيل ماكيناتها، ويقول النائب نبيل بدر لـ"النهار": "تحالفنا مع "الجماعة الإسلامية" وآخرين ونجحنا وما زلنا إلى جانب أهلنا، وهناك كلام كثير عن مصير التحالفات، ولكن حتى الساعة لم يحسم الأمر. أنا نائب مستقل وقد أتحالف مع هذا الفريق أو ذاك، إنما المسألة تنتظر قرار مجلس النواب لمعرفة مصير القانون، وكذلك قرار ، فالانتخابات في موعدها، ونحن نعمل على الأرض بقوة وليس لدينا أي مشكلة".

في المقابل، ثمة أكثر من نائب مستقل لا يريد الخوض في الحديث، باعتبار أن ليس هناك أي طرف حسم تحالفاته نهائياً، بمن فيهم الزعامات أو الأحزاب، في انتظار الأسابيع القليلة المقبلة.

أما على خط العاصمة الثانية طرابلس، يقول النائب أشرف ريفي لـ"النهار": "صحيح أنني تحالفت مع حزب "القوات "، إذ ألتقي معه سياسياً ووطنياً حول أمور كثيرة سيادية استقلالية عربية، ولكن قد تحصل تباينات أكان مع حزب "القوات" أم سواه. فالتحالف الانتخابي شيء والسياسي شيء آخر، لذلك سنترقب وننتظر الأيام القليلة المقبلة وبعدها نقول كلمتنا. حتى الساعة، لم نحسم خياراتنا في انتظار خريطة التحالفات التي ستتبلور في وقت ليس ببعيد".