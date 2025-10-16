Advertisement

لبنان

نصيحة إيرانية للسعودية بالانفتاح على الشيعة في لبنان

Lebanon 24
16-10-2025 | 22:26
كتبت" الاخبار": قالت مصادر وزارية إن حقيقة التحوّل في موقف السعودية من حزب الله ليست دقيقة. وإن كل ما في الأمر، هو سماع المسؤولين السعوديين نصيحة إيرانية بالانفتاح على الشيعة في لبنان، وعدم التصرف بطريقة تستفزّهم، وكان ردّ الرياض، بأنها مستعدّة شرط أن تأتي المبادرة من الطرف الآخر، وأنها تعتبر التواصل مع الرئيس بري، فيه ما يكفي للقول بأنها لا تملك موقفاً ضد الشيعة في لبنان، خصوصاً أن مشكلتها مع حزب الله لم تنتهِ بعد.
الرئيس بري

حزب الله

رئيس بري

السعودية

السعود

الرياض

سعودي

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24