للمرة الثانية.. مجهولون يطلقون النار على محل في طرابلس ويفرون (صور)

أقدم مجهولون ليلا على استهداف محل الزعفران للعطارة في محيط حديقة الأطفال – أبي سمراء في بإطلاق نار من سلاح حربي قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة " ".

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرّض فيها المحل لإطلاق نار من قبل مجهولين من دون معرفة الأسباب.



وقد اقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط.