لبنان

للمرة الثانية.. مجهولون يطلقون النار على محل في طرابلس ويفرون (صور)

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:33
أقدم مجهولون ليلا على استهداف محل الزعفران للعطارة في محيط حديقة الأطفال – أبي سمراء في طرابلس بإطلاق نار من سلاح حربي قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرّض فيها المحل لإطلاق نار من قبل مجهولين من دون معرفة الأسباب.

وقد اقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط. 
 
أبي سمرا

لبنان 24

لبنان

