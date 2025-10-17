مخاوف من انخفاض "العتبة الانتخابية"

Advertisement

تسود أجواء من القلق بين مختلف في الأولى، على خلفية احتمال انخفاض "العتبة " في حال تراجعت نسبة الاقتراع.هذا الاحتمال يُثير خشية حقيقية من تغيّر عميق في التوازنات داخل الدائرة، إذ إن أي تراجع في المشاركة الشعبية قد يقلب النتائج رأسًا على عقب ويفرض حسابات جديدة على كل الأطراف.وتشير التقديرات إلى أن القوى الأساسية بدأت تدرس خياراتها بجدية، وقد تضطر إلى إعادة النظر بتحالفاتها الانتخابية أو تعديل استراتيجياتها الميدانية لتفادي خسائر محتملة، خصوصًا أن المنافسة في هذه الدائرة تُعتبر من الأكثر حساسية في العاصمة.