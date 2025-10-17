Advertisement

لبنان

مخاوف من انخفاض "العتبة الانتخابية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1430484-638962862154291870.jpg
Doc-P-1430484-638962862154291870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود أجواء من القلق بين مختلف القوى السياسية في دائرة بيروت الأولى، على خلفية احتمال انخفاض "العتبة الانتخابية" في حال تراجعت نسبة الاقتراع.
Advertisement
هذا الاحتمال يُثير خشية حقيقية من تغيّر عميق في التوازنات داخل الدائرة، إذ إن أي تراجع في المشاركة الشعبية قد يقلب النتائج رأسًا على عقب ويفرض حسابات جديدة على كل الأطراف.
وتشير التقديرات إلى أن القوى الأساسية بدأت تدرس خياراتها بجدية، وقد تضطر إلى إعادة النظر بتحالفاتها الانتخابية أو تعديل استراتيجياتها الميدانية لتفادي خسائر محتملة، خصوصًا أن المنافسة في هذه الدائرة تُعتبر من الأكثر حساسية في العاصمة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مخاوف من خلاف حكومي حاد اليوم بعد تمسك سلام بملف صخرة الروشة "الى الآخِر"
lebanon 24
17/10/2025 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"
lebanon 24
17/10/2025 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "استهداف مشابه"
lebanon 24
17/10/2025 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "الأجندة الإيرانية" وتوقعات بالزام واشنطن إسرائيل بوقف النار
lebanon 24
17/10/2025 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

دائرة بيروت

الانتخابية

بيروت

بيت أ

تيجي

ساسي

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
05:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24