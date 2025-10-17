خريش ورئيس بلدية فيطرون.. بحث في سبل التعاون بين الطرفين

زار رئيس بلدية فيطرون ، للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، في مكتبه.

Advertisement

وبعد اللقاء صدر بيان قال إن اللقاء تحدث عن والعلاقات العامة في ، و"سبل التعاون بين للدفاع المدني والبلدية، ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز الجهوزية الميدانية لمركز الدفاع المدني في المنطقة، وتأمين مقومات الدعم اللوجستي الضرورية لتمكين العناصر من أداء مهامهم في ".