Advertisement

لبنان

خريش ورئيس بلدية فيطرون.. بحث في سبل التعاون بين الطرفين

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1430486-638962866501553298.jfif
Doc-P-1430486-638962866501553298.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس بلدية فيطرون رامي رزق، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه.
Advertisement
وبعد اللقاء صدر بيان قال إن اللقاء تحدث عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، و"سبل التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية، ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز الجهوزية الميدانية لمركز الدفاع المدني في المنطقة، وتأمين مقومات الدعم اللوجستي الضرورية لتمكين العناصر من أداء مهامهم في خدمة المواطنين".
مواضيع ذات صلة
خريش.. سبل التعاون بين الدفاع المدني وبلدية بسكنتا
lebanon 24
17/10/2025 12:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش يستقبل رئيس بلدية الفنار لتعزيز التعاون المدني
lebanon 24
17/10/2025 12:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
lebanon 24
17/10/2025 12:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
lebanon 24
17/10/2025 12:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

مركز الدفاع المدني

المديرية العامة

خدمة المواطنين

دائرة الإعلام

المدير العام

مركز الدفاع

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
05:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24