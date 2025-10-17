26
لبنان
خريش ورئيس بلدية فيطرون.. بحث في سبل التعاون بين الطرفين
Lebanon 24
17-10-2025
|
01:22
A-
A+
زار رئيس بلدية فيطرون
رامي رزق
،
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن
عماد خريش
، في مكتبه.
وبعد اللقاء صدر بيان قال إن اللقاء تحدث عن
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
، و"سبل التعاون بين
المديرية العامة
للدفاع المدني والبلدية، ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز الجهوزية الميدانية لمركز الدفاع المدني في المنطقة، وتأمين مقومات الدعم اللوجستي الضرورية لتمكين العناصر من أداء مهامهم في
خدمة المواطنين
".
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
Lebanon 24
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
05:46 | 2025-10-17
17/10/2025 05:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
05:42 | 2025-10-17
17/10/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
05:39 | 2025-10-17
17/10/2025 05:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
05:37 | 2025-10-17
17/10/2025 05:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
05:34 | 2025-10-17
17/10/2025 05:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
