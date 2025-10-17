بيانٌ من الجيش عن "توقيفات".. هذا ما جاء فيه

صدر عن - البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصاً وفقًا لما يلي:



توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – لتهجمهم على دورية للجيش.



توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا - والناصرية - زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.



توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.



توقيف 6 سوريين عند حاجز - لدخولهم إلى الأراضي خلسة.