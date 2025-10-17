Advertisement

لبنان

بيانٌ من الجيش عن "توقيفات".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:15
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصاً وفقًا لما يلي:
 

توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.
 

توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا - بعلبك والناصرية - زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.
 

توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.
 

توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
 

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مديرية المخابرات

المؤسسة العسكرية

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

اللبنانية

الناصري

الهرمل

ناصرية

