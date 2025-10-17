Advertisement

لبنان

بالصورة.. حريق كبير في بورة لجمع الخردة

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1430513-638962900775287622.png
Doc-P-1430513-638962900775287622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن اندلاع حريق كبير في بورة لجمع الخردة في خيزران.
Advertisement
وحسب المعلومات، توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز الصرفند إلى مكان الحريق.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": حريق كبير في بورة لجمع الخردة في خيزران والدفاع المدني توجه إلى المكان
lebanon 24
17/10/2025 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير في عربصاليم وجهود مكثفة لإخماده
lebanon 24
17/10/2025 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين جنوب نابلس (الجزيرة)
lebanon 24
17/10/2025 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير داخل باحة مسجد التقوى في طرابلس
lebanon 24
17/10/2025 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الصرفند

الصرفند

لبنان24

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-17
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24