Advertisement

لبنان

ابو فاعور: الحملات على وزيرة التربية لا مبرر لها

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1430562-638962959383145369.jpg
Doc-P-1430562-638962959383145369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الانتقادات التي تعرضت لها وزيرة التربية ريما كرامي، حول سماحها للتلاميذ السوريين بالتسجيل في المدارس اللبنانية، قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان:" من دون أي رغبة في إثارة أي جدل او سجال،  لا ارى مبررا لبعض الحملات ضد قرار وزارة التربية بالسماح بتعليم ابناء المواطنين السوريين الذين نزحوا أخيرًا إلى لبنان بسبب الاحداث التي حصلت بخاصة في جبل العرب" .
Advertisement

وأضاف: "أولا إنه نزوح موقّت واضطراري نأمل ان تزول كل أسبابه في القريب العاجل، والرئيس وليد جنبلاط يبذل جهدا كبيرا مع السلطات السورية والدول المعنية لأجل تحقيق مصالحة تطوي هذه الصفحة الأليمة على قاعدة المحاسبة والعدالة. ان نفس المنطق الانساني الذي تم اعتماده إبان الثورة السورية وجرائم نظام البعث في حق الشعب السوري بعد العام ٢٠١١ الذي دعمه في مجلس الوزراء ووافق عليه بعض من ينتقد القرار الجديد واعتمده كسياسات ومن اعلى المواقع الرئاسية البعض الاخر ولو عارضه إعلاميا ، نفس المنطق يتم اعتماده اليوم بشكل موقّت واضطراري" .

وختم :" نشكر للحكومة ولوزارة التربية القرار، ولا مصلحة لاحد في خلق إشكالية وطنية حول امر مؤقت ومحدود في أعداد الطلاب والحالات المعنية به، وكلنا نتساوى في حرصنا على وطننا ومستقبله وتوازناته".
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: في هذه الأيام الوطنية القلقة نحتاج إلى التربية ولا نحتاج إلى التخوين
lebanon 24
17/10/2025 16:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: لا يوجد مبرر لاطّلاع أي دولة على مضمون الاتفاقية الدفاعية مع السعودية
lebanon 24
17/10/2025 16:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: هجوم إسرائيل على مدينة غزة غير مبرر وغير إنساني
lebanon 24
17/10/2025 16:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
lebanon 24
17/10/2025 16:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل أبو فاعور

مجلس الوزراء

وليد جنبلاط

الديمقراطي

ابو فاعور

اللبنانية

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24