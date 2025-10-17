ابو فاعور: الحملات على وزيرة التربية لا مبرر لها

Advertisement

بعد الانتقادات التي تعرضت لها وزيرة التربية ريما كرامي، حول سماحها للتلاميذ السوريين بالتسجيل في المدارس ، قال عضو كتلة "اللقاء " النائب في بيان:" من دون أي رغبة في إثارة أي جدل او سجال، لا ارى مبررا لبعض الحملات ضد قرار وزارة التربية بالسماح بتعليم ابناء المواطنين السوريين الذين نزحوا أخيرًا إلى بسبب الاحداث التي حصلت بخاصة في جبل العرب" .وأضاف: "أولا إنه نزوح موقّت واضطراري نأمل ان تزول كل أسبابه في القريب العاجل، والرئيس يبذل جهدا كبيرا مع السلطات والدول المعنية لأجل تحقيق مصالحة تطوي هذه الصفحة الأليمة على قاعدة المحاسبة والعدالة. ان نفس المنطق الانساني الذي تم اعتماده إبان السورية وجرائم نظام البعث في حق الشعب السوري بعد العام ٢٠١١ الذي دعمه في ووافق عليه بعض من ينتقد القرار الجديد واعتمده كسياسات ومن اعلى المواقع الرئاسية البعض الاخر ولو عارضه إعلاميا ، نفس المنطق يتم اعتماده اليوم بشكل موقّت واضطراري" .وختم :" نشكر للحكومة ولوزارة التربية القرار، ولا مصلحة لاحد في خلق إشكالية وطنية حول امر مؤقت ومحدود في أعداد الطلاب والحالات المعنية به، وكلنا نتساوى في حرصنا على وطننا ومستقبله وتوازناته".