أصوات تُسمع في طرابلس وضواحيها.. هذا مصدرها

أفادت مصادر لـ " " أن الأصوات التي سُمعت قبل ظهر الجمعة في مدينة وضواحيها ناتجة عن قيام الجيش بتفجير ذخائر قديمة في منطقة .تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجيش لضمان السلامة العامة والتخلص من الذخائر غير الصالحة بطريقة آمنة.