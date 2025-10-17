Advertisement

لبنان

أصوات تُسمع في طرابلس وضواحيها.. هذا مصدرها

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:22
أفادت مصادر لـ "لبنان 24" أن الأصوات التي سُمعت قبل ظهر الجمعة في مدينة طرابلس وضواحيها ناتجة عن قيام الجيش بتفجير ذخائر قديمة العهد في منطقة جبل تربل
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجيش لضمان السلامة العامة والتخلص من الذخائر غير الصالحة بطريقة آمنة. 
 
