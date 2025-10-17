Advertisement

لبنان

بدء استجواب هنيبال القذافي أمام المحقق العدلي

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:47
بدأت قبل قليل جلسة استجواب هنيبال معمر القذافي، أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية اختطاف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
ويأتي هذا الاستجواب في سياق مسار قضائي طويل يعود إلى العام 2015، حين أوقف القذافي في لبنان بعد دخوله الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، حيث وُجهت إليه تهم "كتم معلومات تتعلق بجريمة خطف الإمام الصدر ورفيقيه". ومنذ ذلك الحين، تُستكمل التحقيقات القضائية معه على فترات، وسط مطالبات من قبل "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" وذوي المفقودين بتسريع الإجراءات القضائية وكشف الحقائق الكاملة حول مصيرهم.
