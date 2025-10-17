بدء استجواب هنيبال القذافي أمام المحقق العدلي

Advertisement

بدأت قبل قليل جلسة استجواب هنيبال معمر القذافي، أمام المحقق العدلي القاضي زاهر ، في الطابق الرابع من قصر العدل في ، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية اختطاف وإخفاء الإمام ورفيقيه يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.ويأتي هذا الاستجواب في سياق مسار قضائي طويل يعود إلى العام 2015، حين أوقف القذافي في بعد دخوله الأراضي بصورة غير شرعية، حيث وُجهت إليه تهم "كتم معلومات تتعلق بجريمة خطف الإمام ورفيقيه". ومنذ ذلك الحين، تُستكمل التحقيقات القضائية معه على فترات، وسط مطالبات من قبل " " وذوي المفقودين بتسريع الإجراءات القضائية وكشف الحقائق الكاملة حول مصيرهم.