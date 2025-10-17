Advertisement

لبنان

شريفة: لبنان مهدّد من الداخل كما من الخارج

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1430587-638962986780765446.png
Doc-P-1430587-638962986780765446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة، خلال خطبة الجمعة، أن "التاريخ مليء بالعبر"، مشيراً إلى أن "قوة الدولة العباسية في عهد الخليفة هارون الرشيد تُعدّ من أعظم لحظات المجد في التاريخ الإسلامي، حيث بلغت الدولة ذروة ازدهارها وعظمتها".
Advertisement

وقال إن "سقوطها لم يكن بفعل الأعداء، بل من داخلها، نتيجة الصراعات الداخلية والطموحات الشخصية والنزاع على السلطة، إذ اندلعت الحرب بين الأخوين الأمين والمأمون، وانتهت بمقتل الأمين، في نصرٍ بطعم الهزيمة"، مؤكداً أن "العبرة واضحة: حين يغيب المشروع السياسي الجامع وتعلو العصبيات، تُهدر الإنجازات وتنهار الدول من داخلها".

وأضاف شريفة أن "لبنان يعيش اليوم واقعاً مشابهاً، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلّب حواراً وطنياً مسؤولاً يحفظ المؤسسات ويمنع تفككها"، مشدداً على أن "الإعمار واجب وطني، والانفتاح على العالم العربي ضرورة لا ترفاً، كما أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها استحقاق لا يحتمل التسويف".

ودعا إلى "دعم المؤسسات الإدارية والاقتصادية وتحصينها بدل إغراقها بالتشكيك، لأن الخطر الحقيقي يأتي من الانقسام الداخلي قبل العدوان الخارجي"، سائلاً: "كيف نحاصر أنفسنا بين مطرقة العدو الإسرائيلي الذي استدار بعد غزة إلى لبنان، وضجيج الانقسام الداخلي القاتل؟".

وختم بالتأكيد على أن "المسؤولين مطالبون اليوم قبل الغد بإيجاد حلول واقعية للأزمات المعيشية والأمنية والاقتصادية، وصياغة خطاب وطني جامع لا مفرّ منه لإنقاذ الوطن".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جنبلاط تلقى رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين
lebanon 24
17/10/2025 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج
lebanon 24
17/10/2025 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: أيعقل أن تدار مؤسسات الدولة بهذه العقلية؟
lebanon 24
17/10/2025 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: دور الإعلام نبذ الفتن والانقسام
lebanon 24
17/10/2025 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

الإسلام

إسرائيل

الخليفة

إسلامي

الصفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24