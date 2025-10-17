الرفاعي: ضربات العدو تستهدف صمود اللبنانيين والردّ يكون بالوحدة

Advertisement

اعتبر مفتي الشيخ بكر في خطبة الجمعة أن دروس التاريخ تتكرر في لحظات المحن، قائلاً: "حين تتكالب الجيوش، يوسّع الإيمان ضيق الأرض ويمنح الناس صبراً على البلاء".ورأى أن "مشهد حفر الخندق زمن هو نموذج لقيادة تشارك شعبها، تماماً كما تفعل أنفاق في غزة اليوم، التي أثبتت أنّ الإعداد والصبر والعمل المنظم يمكن أن يغيّر موازين القوة".وأكد الرفاعي أن "العدو لا يستهدف المواقع العسكرية فحسب، بل يسعى إلى ضرب الاقتصاد والمصانع والمنشآت المدنية لإبقاء الناس في حالة ضعف ومنع "، داعياً إلى "صمود مدني منظم وتوثيق ودعم المتضررين للحفاظ على كرامتهم ومستقبل الأجيال".ولفت إلى أن "الردّ الحقيقي على العدوان يكون بتعزيز ومساندة المتضررين، لأن وحدة اللبنانيين أقوى من كل محاولات زرع الفتنة".وأعلن الرفاعي أن "صناديق المساجد الأسبوع المقبل ستخصَّص لدعم غزة"، داعياً إلى "مشاركة واسعة تعكس روح الإخوة والتكافل".وختم قائلاً: " هي البوصلة والوعي هو السلاح، والمطلوب بناء ثقافة سياسية ومدنية تحوّل الألم إلى قوةٍ منظّمة تحمي الوطن من الانقسام وتواجه العدوان بالوحدة والعمل".