لبنان

مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:46
أبطلَ مجلس شورى الدولة بحكمٍ نهائيّ قرارَ وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار الذي استهدف الخبيرة الدولية في تعلّم الكبار وتعليمهم/التعلّم مدى الحياة الدكتورة نعمة جعجع تحت عنوان إصلاحيّ إلا أنه لم يكن كذلك.
وكان حجار قد ألغى البرنامج الوطني لتعليم الكبار الذي تديره الدكتورة جعجع ويربط الأنشطة الوطنية اللبنانية بالمنظمات الاقليمية والدولية ما أثار  استغراب تلك المنظمات في اللحظة التي يحتاج لبنان لدعمِها وإشراكها في عملية النهوض على كافة الأصعدة.  
قرار الشورى الذي صدر باسم الشعب اللبناني شرح في عشر صفحات مخالفة القرار المذكور للقانون وانتهى إلى إبطاله لهذا السبب.
 
ورأت أوساط قانونية أنّ هذا الحكم يؤكد أهمية ضمانة مجلس شورى الدولة وتشدّده في حماية الأوضاع القانونية ومنع تحوير السلطة أو تجاوز حدودها.
