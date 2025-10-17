Advertisement

لبنان

إلى المواطنين.. تحذير من أحدث تريندات التيك توك

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:36
انتشر على تيك توك تريند استخدام المراهقين للذكاء الاصطناعي للتظاهر بأن شخصًا بلا مأوى اقتحم منزلهم، وهذه أحدث صيحة تجتاح منصة التواصل الاجتماعي عالميا حتى إنه تم استغلالها هنا في مصر بكثرة على سبيل المزاح، بينما تصفها الشرطة البريطانية بـ"الغبية والخطرة".
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المستخدمين يرسلون الصور المزيفة إلى والديهم، مدعين أن الغريب لن يغادر، ويطلبون المساعدة في التعامل مع الموقف، بينما يرى الكثيرون أنها مُتعة غير ضارة، اضطرت الشرطة إلى إصدار تحذير بشأن هذا الأمر، حيث تلقت الشرطة اتصالات من الوالدين القلقين، مما أدى إلى إرسال ضباط استجابة بالضوء الأزرق.

وقالت شرطة دورست: "انظروا، جميعنا نحب الضحك، وقد يكون هذا أحيانًا بسبب مُقلب بريء"، ومع ذلك، فإنّ ظاهرة مقلب الشخص المشرد بالذكاء الاصطناعي ليست رائجة خاصةً للشرطة.

يلتقط المستخدمون صورًا لغرف منازلهم، ثم يطلبون من مُولدات صور الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini AI إضافة رجل مشرد، ثم يرسلون الصور إلى آبائهم، وينشرون تسجيلات شاشة للتفاعلات على تيك توك.

ويكتبون، "مرحبًا يا أبي، هناك رجل عند الباب الأمامي، يقول إنه يعرفك؟"، حيث أرسل أحد المستخدمين رسالة نصية إلى والده، مرفقة بصورة ذكاء اصطناعي لرجل مشرد عند باب منزله، وأظهرت صورة أخرى الرجل جالسًا على الأريكة، وكتب المستخدم: "قال إنكما ذهبتما إلى المدرسة معًا، فدعوته للدخول"، وردًا على ذلك، حاول والد المستخدم الاتصال به مرارًا، ورد أيضًا على الرسالة: "جو، ارفع سماعة الهاتف.. لا أعرفه!".

وكشف مستخدم آخر على تيك توك أن شريكه كان قلقًا للغاية لدرجة أنه اتصل بالشرطة، فيما أكدت شرطة دورست تلقيها مكالمات من أولياء أمور، واهدار "موارد قيمة" على حضور حالات مُفترضة.

وكتبت على فيسبوك: "إذا تلقيتَ رسالة وصورًا مشابهة للتصرفات المذكورة أعلاه من الأصدقاء أو العائلة، يُرجى محاولة التحقق من أنها ليست مقلبًا قبل الاتصال بنا". (اليوم السابع)
لبنان

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

البريطانية

gemini ai

البريطاني

فيسبوك

تريند

أوليا

دمين

